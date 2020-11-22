صدارة الشباب في اختبار صعب أمام أهلي جدة

تعود الإثارة مجدداً إلى الملاعب السعودية بعد التوقف الدولي، حيث سيكون ستاد مدينة الملك عبدالله الجوهرة المشعة مسرحاً لمواجهة نارية تجمع أهلي جدة أمام ضيفه الشباب، في حين يسعى اتحاد جدة لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي المتألق، وفي الخبر يتطلع الباطن لمواصلة تألقه حينما يواجه مضيفه القادسية، وفي القصيم يأمل الرائد في تحقيق فوزه الثاني توالياً حينما يستضيف أبها، وفي مدينة أبها يبحث ضمك عن إيقاف مسلسل نزيف النقاط حينما يستضيف العين الجريح، في افتتاح المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الاثنين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يبحث أهلي جدة عن مواصلة انتصاراته حينما يصطدم بضيفه الشباب المتألق هذا الموسم.

ونجح الأهلي في استعادة توازنه عقب خسارته في المرحلة الماضية من أمام غريمه التقليدي الاتحاد 2-صفر، بعد تحقيقه فوزاً صعباً أمام مضيفه العين 4-3.

ويتطلع الأهلي لمواصلة بدايته القوية هذا الموسم بعد تحقيقه 3 انتصارات في الأربع مراحل الماضية ليحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

وتنفس الصربي فلادان مدرب الأهلي الصعداء بعد تأكد مشاركة مهاجمه السوري عمر السومة بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة في اللقاء عقب تعافيه من الإصابة.

وقدّم السومة أداءً مميزاً في المرحلة الماضية عقب تسجيله "هاتريك" في شباك العين لينهي صيامه عن التهديف حيث لم يسجل في أول 3 مباريات بالدوري.

‫وفي المقابل يبحث الشباب عن مواصلة نتائجه المميزة والمضي قدماً نحو الصدارة بعد تقديمه أداءً لافتاً في أول 4 مراحل بعكس المواسم الماضية.

ولم يعرف الشباب طعم الخسارة هذا الموسم حيث حقق الفوز في 3 مباريات على حساب أبها والنصر والفتح وتعادل أمام الرائد ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.

ولن يتمكن البرتغالي بيدرو كايشينيا من الاستفادة من أبرز عناصره وهو الأرجنتيني بانيغا قائد الفريق والذي سيغيب بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفتح الماضية.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يسعى اتحاد جدة لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي.

وفشل الاتحاد في استثمار فوزه على غريمه التقليدي الأهلي والمضي قدماً نحو الصدارة عقب تعثره بالتعادل في المرحلة الماضية أمام ضيفه التعاون 1-1.

وسيكون الاتحاد مطالباً بالفوز لتحسين صورة الفريق التي ظهر بها في الموسمين الماضيين حيث إن انتصاره سيجعله قريباً من فرق الصدارة.

وفي المقابل يبحث الفيصلي عن ذات الهدف الذي يبحث عنه ضيفه حيث تعثر الفريق بالتعادل أمام مضيفه ضمك سلبياً في المرحلة الماضية.

وقدّم الفيصلي أداءً مميزاً بعد بدايته القوية حيث فاز في مباراتين أمام ضيفه الباطن ومضيفه الوحدة وتعادل أمام مضيفيه التعاون وضمك ليحتل المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

وعلى ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر يتطلع الباطن لمواصلة نتائجه المميزة حينما يواجه مضيفه القادسية.

وقدّم الباطن أداء مميزاً في المرحلتين السابقتين بعد تحقيقه انتصارين متتاليين على حساب ضيفيه الرائد وأبها ليحتل المركز السابع برصيد 6 نقاط.

وفي المقابل يسعى القادسية لاستعادة توازنه عقب خسارته في المرحلة السابقة أمام النصر والتي آتت بعد انتصارين متتاليين للفريق على حساب مضيفه الوحدة وضيفه ضمك ليحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يأمل الرائد في مواصلة انتصاراته حينما يستضيف أبها.

ونجح الرائد بالعودة لسكة الانتصارات عقب فوزه في المرحلة السابقة على مضيفه الوحدة 3-2 ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز السادس.

وفي المقابل يبحث أبها عن استعادة توازنه عقب خسارته الثقيلة في المرحلة السابقة أمام مضيفه الباطن 3-صفر والتي جعلته يحتل المركز 12 برصيد 4 نقاط.

وعلى ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يبحث ضمك عن إيقاف مسلسل نزيف النقاط وتحقيق فوزه الأول حينما يستضيف العين الجريح.

وجمع ضمك نقطة وحيدة في الأربع مباريات الماضية من تعادله أمام ضيفه الفيصلي سلبياً ليحتل المركز قبل الأخير.

وفي المقابل يأمل العين في تعديل مساره مبكراً عقب نتائجه السلبية في المراحل الأربع الماضية حيث إنه الفريق الوحيد والذي خسر جميع مبارياته حتى الآن ليتذيل الترتيب بلا نقاط.