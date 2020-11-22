غوميز احتاج 3 دقائق لهز شباك النصر.. والغنام انتظر أكثر من 5 ساعات

نجح 6 لاعبين حاليين في الهلال والنصر في هز الشباك خلال مباريات ديربي الرياض المواسم الماضية، أسرعهم كان الهداف الفرنسي بافيتمبي غوميز الذي احتاج إلى 3 دقائق لمعانقة الجماهير عبر شباك الأصفر، وأطولهم انتظاراً هو سلطان الغنام الذي جاء هدفه بعد 315 دقيقة من اللعب.

وسجل للهلال في شباك النصر كل من سالم الدوسري، محمد البريك، عمر خربين، غوميز وسيباستيان جيوفينكو، بينما عبدالرزاق حمدالله وسلطان الغنام هما من سجل للنصر في مرمى الغريم التقليدي.

وخاض الفرنسي غوميز الديربي الأول في ديسمبر 2018، وبعد 3 دقائق فقط استطاع تسجيل هدف الهلال في مرمى وليد عبدالله، وأتبعه بآخر بعدها بدقائق.

وفي الظهور الأول لسالم الدوسري موسم 2011-2012، نزل بديلاً في مباراة النصر "الدور الأول" في الدقيقة 72، وبعد 12 دقيقة من اللعب، اخترق من الجهة اليسرى وسددها في الشباك الصفراء خلال المباراة التي انتهت للأزرق بنتيجة 3-0.

وصافح عمر خربين جماهير الهلال بهدف في شباك النصر في أول ديربي يلعبه أمام الأصفر، وذلك عندما احتاج 28 دقيقة من دخوله ليحرز الهدف الهلالي الثاني في مرمى النصر بمباراة ربع نهائي كأس الملك 2017.

وارتقى عبدالرزاق حمدالله لعرضية زميله نور الدين أمرابط في الدقيقة 77 من مباراة الهلال والنصر "الدور الأول" في موسم 2018-2019، ليضع بصمته في شباك الأزرق ويمنح فريقه نقطة التعادل.

وشهدت مباراة الدور الأول من موسم 2018-2019 الظهور الأول لعلي آل بليهي في ديربي الرياض ولكنه لم يهز الشباك في تلك المواجهة، وانتظر حتى مرور 53 دقيقة من بداية المباراة الثانية ليسجل التعادل في الموقعة التي انتهت لمصلحة النصر 3-2.

وخاض الإيطالي سيباستيان جوفينكو 163 دقيقة حتى سجل هدفه الأول في الدقيقة 34 من مباراة الديربي الأخيرة التي أقيمت في أغسطس الماضي وانتهت لمصلحة الهلال 4-1، وكان قبلها قد خاض 84 دقيقة في مباراة الدور الثاني لموسم 2018-2019، وشوطاً واحداً في مباراة الدور الأول من الموسم الماضي التي كسبها النصر 2-1.

وبعد انتظار 315 دقيقة، سجل سلطان الغنام هدفه الأول في شباك الهلال في آخر مبارياتهما، وهو الذي لعب 3 مباريات كاملة دون هز الشباك الزرقاء.