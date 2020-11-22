مواجهات نوفمبر.. أفضلية تاريخية للهلال على النصر

دائماً ما يحمل شهر نوفمبر ذكرياتٍ سعيدة للهلاليين طوال 4 عقود الماضية، حينما يلاقون غريمهم التقليدي في ذات الشهر، على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في قمة مواجهات المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعرف الهلاليون طعم الانتصار كثيراً على النصر حينما تقام المباراة في شهر نوفمبر، إذ إنها المرة 19 التي يقام فيها ديربي الرياض في الشهر قبل الأخير من العام.

وسبق للفريقين أن التقيا في 18 مباراة خلال شهر نوفمبر منذ عام 1980، وفي 4 بطولات مختلفة هي الدوري وكأس الأمير فيصل بن فهد "الاتحاد سابقا" والبطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس وكأس المؤسس.

ونجح الهلال بتحقيق الفوز في مبارياتهم التي تقام في شهر نوفمبر، حيث انتصر في أول لقاء أمام جاره على مستوى الدوري عام 1980 بنتيجة 3-2، وفاز 2-صفر عام 1984، وعام 93 فاز بثلاثية نظيفة، وفي عام 1997 فاز بثنائية نظيفة، وفي عام 2007 انتصر 3-1، وعام 2011 انتصر بثلاثية نظيفة.

في حين أن انتصارات النصر في الدوري خلال لقاءاتهما في شهر نوفمبر كانت في 3 مباريات كانت في عام 85 وفاز بهدف نظيف، وفي مباراة الإياب التي أقيمت في ذات الشهر انتصر بنتيجة 2-1، وفي عام 2013 فاز 2-1، وتعادلا بالدوري خلال شهر نوفمبر مرة واحدة عام 83.

وفي كأس الأمير فيصل بن فهد "الاتحاد سابقاً" فاز الهلال في مباراتين عام 1987بهدف نظيف، وعام 1988بنتيجة 2-1، في حين انتصر النصر في مباراة واحدة عام 1994، في حين تعادلا في مباراتين خلال المسابقة.

وفي نهائي البطولة العربية أبطال الكؤوس عام 2000 التقى الفريقان في شهر نوفمبر وحسم الهلال اللقب بفوزه 2-1 في المواجهة الشهيرة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

والتقى الفريقان مرتين خلال مسابقة كأس المؤسس التي أقيمت عام 2000 وتعادلا ذهابا سلبياً، وفاز الهلال إياباً بنتيجة 2-1.