"هيا تعال".."خماسية التتويج" و"رأس برونو" ذكريات لا تنسى في ديربي الرياض

يتطلع الهلال لتأكيد سيطرته في مواجهاته أمام غريمه التقليدي النصر وتعزيز صدارته، حينما يلاقيه يوم الاثنين، على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتفوق الهلال بشكل كبير في مواجهاته أمام غريمه التقليدي النصر منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 حيث التقيا في 24 لقاء كان نصيب الأزرق منها 12 مباراة، في حين حقق النصر الفور في 7 مباريات وتعادلا في 5 مباريات.

وبسط الهلال نفوذه في مواجهات الديربي بأول 9 مباريات في دوري المحترفين، حيث لم يخسر إلا في مباراة واحدة، في حين انتصر في 6 مواجهات وتعادلا في مواجهتين حتى مطلع موسم 2012.

وبدأ النصر في مجاراة الهلال ابتداءً من الدور الثاني لموسم 2012-2013 حينما انتصر 1-صفر ليحقق 6 انتصارات أخرى حتى آخر فوزٍ له والذي كان في الدور الأول من الموسم الماضي.

ودائماً ما تشهد مواجهاتهما إثارةً كبيرة وأحداثا مميزة تبقى في ذاكرة الجماهير لفتراتٍ طويلة والتي كانت في العقد الماضي، ومن أبرزها مواجهة "هيا تعال" و"خماسية التتويج" و"رأس برونو".

وبدأت أولى ملاحمهم المثيرة في مواجهتهم التي كانت في الدور الثاني لموسم 2014-2015 والتي أطلق عليها الهلاليون "هيا تعال"، حيث كان انتصارهم سيقرب الأهلي من اللقب، إلا أن النصر كسب التحدي بفوزه بهدف مهاجمه السابق محمد السهلاوي وتوج باللقب مستغلاً تعثر منافسه على البطولة أهلي جدة الذي تعادل أمام التعاون 2-2 قبل ختام المسابقة بمرحلة.

وفي ختام موسم 2016-2017 التقى الفريقان في مباراةٍ ستبقى عالقة في ذاكرة جماهير الفريقين حيث كانت مباراة التتويج باللقب للهلال بعد غياب استمر لخمسة مواسم حيث قابل غريمه التقليدي وانتصر عليه 5-1.

وفي الموسم قبل الماضي التقى الفريقان في مباراةٍ شهيرة وتحمل ذكرياتٍ سعيدة للنصراويين الذين واجهوا غريمهم التقليدي في مباراة الصدارة وانتصروا بنتيجة 3-2، حيث سجّل البرازيلي برونو هدف الفوز للأصفر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وعلى الرغم من فارق النقاط بين الفريقين إلا أن مباراة الاثنين ستكون مثيرةً للغاية لاسيما أنهم سيلتقون مرة أخرى على نفس الملعب يوم السبت المقبل في نهائي كأس الملك.