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آل بليهي: هذا ما طلبه عبدالله المعيوف قبل المباراة

علي آل بليهي الهلال
آل بليهي خلال المباراة التي انتهت لمصلحة فريقه بهدفين دون رد

آل بليهي: هذا ما طلبه عبدالله المعيوف قبل المباراة

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العربية.نت

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أكد علي آل بليهي مدافع الهلال أنه وزملاءه اتبعوا تعليمات مدربهم الروماني رزافان لوتشيسكو على الرغم من عدم تواجده معهم في مباراة النصر في الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت لمصلحة الأزرق بهدفين دون رد بسبب وجوده في الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال آل بليهي الذي خاض المباراة كاملة في تصريحات عقب نهاية المواجهة: نبارك للمدرب هذا الفوز، اتبعنا تعليماته ونفذنا خطته ونجحنا بتحقيق الفوز، طلب منا عدم الاستعجال، وأكد أن الهدف سيأتي في أي وقت وهذا ما جعلنا نلعب بهدوء وتركيز عالِ، وهو ما ساعدنا على الفوز.

وأشار مدافع الهلال إلى أنهم أقفلوا مباراة الدوري وتركيزهم منصب على نهائي الكأس الذي سيجمعهم بالنصر يوم السبت المقبل، وزاد: أغلقنا ملف مباراة الدوري بالكامل وسنركز على نهائي الكأس.

وحول أداء زميله الحارس حبيب الوطيان الذي شارك مع الفريق للمرة الأولى قال: حبيب يشارك مع الفريق للمرة الأولى وقدّم أداءً جيداً، وطلب مني زميلي عبدالله المعيوف عدم ولوج الأهداف ونجحنا في ذلك.

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