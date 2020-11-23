الرائد يواصل انتصاراته والعين يحقق فوزاً تاريخياً

واصل الرائد مسلسل انتصاراته عقب تحقيقه الفوز أمام ضيفه أبها 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين حقق العين أول فوز في تاريخه بدوري المحترفين، عقب انتصاره الثمين أمام مضيفه ضمك 2-صفر، في جولة "قمة الرياض" ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، واصل الرائد مسلسل انتصاراته عقب فوزه أمام ضيفه أبها 2-1.

وانتظر الرائد حتى الدقيقة 16 التي شهدت تسجيله الهدف الأول عن طريق لاعبه أحمد الزين الذي اخترق دفاع أبها وسدد الكرة قوية في شباك الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي.

وفي الشوط الثاني تمكن الضيوف من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 58 عن طريق السويدي كارلوس ستراندبيرغ الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس أحمد الرحيلي.

وفي الربع ساعة الأخير كثّف الرائد هجومه وتمكن مهاجمه المغربي محمد فوزير من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 74 بعدما أكمل تمريرة زميله عبدالله المقرن بقدمه في شباك أبها.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 10 نقاط ليتقدم للمركز الثالث مؤقتاً، وبقي أبها على رصيده السابق 4 نقاط ليبقى في المركز 12 مؤقتاً.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، حقق العين أول فوزٍ في تاريخه بدوري المحترفين الذي صعد إليه لأول مرة هذا الموسم بعد انتصاره أمام ضمك 2-صفر.

وقدّم العين أداءً مميزاً حيث احتاج 11 دقيقة حتى تمكن مهاجمه فيصل الجمعان من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي جيترسون ليضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 90+4 نجح الجزائري سفير تايدر قائد العين من تعزيز تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد العين إلى 3 نقاط ليتقدم للمركز 15، وبقي ضمك على رصيده السابق نقطة واحدة ليتذيل الترتيب.