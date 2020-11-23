الشباب يكتفي بالتعادل أمام الأهلي ويتصدر مؤقتاً

تعادل أهلي جدة وضيفه الشباب 2-2 في مواجهةٍ مثيرة احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في جولة "قمة الرياض" ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واحتاج الأهلي دقيقتين حتى تمكن مدافعه عبدالله حسون من تسجيل هدف السبق، حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتستقر في شباك الشباب.

وواصل الأهلي هجومه وكاد لاعبه الروماني ألكسندرو ميتريتا أن يسجل الهدف الثاني، حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الليتواني آرلايوسكايس الذي تصدى لها بصعوبة.

وكثّف الأهلي هجومه وأهدر مهاجمه السوري عمر السومة هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الروماني ميتريتا لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وعند الدقيقة 44 ارتكب مدافع الأهلي محمد خبراني خطأً فادحاً، بعدما تأخر في إبعاد كرة ليخطفها مهاجم الشباب عبدالله الحمدان ويمررها بدوره لزميله الأرجنتيني كريستيان غوانكا الذي وضعها في المرمى الخالي.

وفي الشوط الثاني واصل الشباب هجومه وارتكب حارس الأهلي محمد العويس هفوةً قاتلة عند الدقيقة 48، حينما فشل في الإمساك بكرة سهلة لتمر من بين قدميه وتجد مدافع الشباب فواز الصقور الذي وضعها في الشباك.

وانتظر الأهلي دقيقتين فقط حينما ارتكب حارس الشباب آرلايوسكايس خطأ فادحاً بعدما مرر الكرة بالخطأ للألماني ماركو مارين لاعب الأهلي الذي سددها بقوة في الشباك.

وعند الدقيقة الأخيرة أهدر التشيلي ليشنوفسكي هدفاً محققاً، بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله تركي العمّار ليحول الكرة إلا أنها أصابت العارضة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 11 نقطة ليتصدر الترتيب مؤقتاً، وارتفع رصيد الأهلي إلى 10 نقاط ليبقى في المركز الرابع مؤقتاً.