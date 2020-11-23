الفيصلي يحرم اتحاد جدة من فوز ثمين.. والباطن يخطف التعادل

اقتنص الفيصلي نقطةً ثمينة من أمام اتحاد جدة بعد تسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل، في المواجهة التي انتهت 1-1، واحتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في حين واصل الباطن نتائجه المميزة بعد تعادله أمام مضيفه القادسية 2-2، في جولة "قمة الرياض" ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة حرم الفيصلي ضيفه اتحاد جدة من فوزٍ محقق بعد تسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل في المواجهة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وشهد الشوط الأول أفضلية للاتحاد الذي تمكن تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 44 عن طريق مهاجمه البرازيلي رومارينيو والذي تلقى تمريرة من زميله عبدالعزيز البيشي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني فرض الفيصلي سيطرته وبحث كثيراً عم تسجيل هدف التعادل وانتظر حتى الدقيقة 90+2 حينما سدد لاعبه البرازيلي جيليرمي كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء لتستقر في شباك مواطنه الحارس غروهي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي 9 نقاط ليتقدم للمركز الخامس مؤقتاً، وارتفع رصيد الاتحاد الى 6 نقاط ليتقدم للمركز التاسع مؤقتاً.



وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر واصل الباطن أداءه المميز بعدما اقتنص نقطة مع أمام مضيفه القادسية في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

ونجح الباطن بتسجيل هدفٍ مبكر وتحديداً بعد مرور دقيقتين حينما ارتقى لاعبه الهولندي محمد الرياحي لعرضية زميله حسن الزعفاوي وحول الكرة برأسه لتسكن شباك القادسية.

وحاول القادسية العودة مجدداً وانتظر حتى الدقيقة 26 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه حسن العمري.

وعند الدقيقة 51 أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه الهولندي يوسف الجبلي لاعب الباطن ومنصور النجّار لاعب القادسية لسوء سلوكهما.

وعند الدقيقة 71 نجح مهاجم القادسية حمد اليامي بتسجيل الهدف الثاني لفريقه، ليرد لاعب الباطن حسن شراحيلي ويسجل هدف التعادل عند الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الباطن إلى 7 نقاط ليتقدم للمركز السابع مؤقتاً، وبفارق الأهداف عن القادسية صاحب المركز التاسع.