الهلال يهزم النصر بثنائية غوميز والشهري

استعاد الهلال صدارته بعدما حسم الديربي بفوزه على غريمه التقليدي النصر 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في جولة "قمة الرياض" ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في الشوط الأول خاصة من النصر، في حين أن الهلال بدأ المباراة بحثاً عن هدفٍ مبكر، وبعد مرور 15 دقيقة سنحت أولى الفرص في المباراة للفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال الذي تلقى كرة أمام المرمى من زميله الإيطالي سباستيان جوفينكو إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وفي آخر 5 دقائق فرض النصر سيطرته وكاد مدافعه سلطان الغنّام أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس حبيب الوطيان الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وأهدر لاعبه خالد الغنّام هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله أيمن يحيى ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

ومع مطلع الشوط الثاني دفع البرتغالي روي فيتوريا بمهاجمه العائد عبدالرزاق حمدلله ليكون بديلاً لزميله خالد الغنّام.

استعاد الهلال سيطرته وتمكن مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 60 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها الأرجنتيني لوسيانو فييتو.

وحاول النصر العودة سريعاً ونجح مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله بتسجيل هدفٍ إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وواصل النصر هجومه وسنحت لمدافعه عبدالاله العمري فرصة محققة حينما ارتقى لعرضية الأرجنتيني بيتي مارتينيز وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

ولم يتوقف هجوم النصر وكاد مدافعه سلطان الغنّام أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله نور الدين أمرابط ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس حبيب الوطيان الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 90+9 تمكن مهاجم الهلال صالح الشهري من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله غوميز ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 13 نقطة لينفرد بالصدارة وبفارق نقطتين عن وصيفه الشباب، وبقي النصر على رصيده السابق 3 نقاط ليبقى في المركز 14.