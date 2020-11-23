حكم لاتيني يقود الديربي للمرة الثانية.. ماذا حدث في الأولى؟

أسند الاتحاد السعودي مهمة إدارة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في إطار الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى طاقم تحكيم أوروغوياني بقيادة أندريس كونيا.



وزاد هذا الاختيار عدد جنسيات الحكام الأجانب الذين قاموا بإدارة مباريات ديربي الرياض في دوري المحترفين إلى 18 جنسية، إذ يعد كونيا هو الأوروغوياني الأول الذي يقود الديربي في الدوري، وتتصدر إيطاليا ترتيب تلك القائمة، حيث قام 4 حكام إيطاليين بتحكيم مباريات الهلال والنصر من قبل.



وليست هذه المرة الأولى التي يتم إسناد فيها إدارة ديربي الرياض إلى حكمٍ من أميركا اللاتينية، فقد سبق كونيا، الأرجنتيني نيستور بيتانا، الذي قام بتحكيم نهائي مونديال روسيا 2018 بين فرنسا وكرواتيا، خلال مباراة الجولة الجولة الـ12 خلال موسم 2018-2019 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما على ملعب جامعة الملك سعود.







وافتتح الفرنسي بافتيمبي غوميز التسجيل في تلك المباراة برأسه في الدقيقة الثالثة بعد عرضية مثالية من البيروفي كاريو، وضاعف اللاعب نفسه النتيجة في الدقيقة 18 بعد صناعة مميزة من محمد البريك، ليكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ مباريات الهلال والنصر، حيث احتاج إلى 20 دقيقة فقط لهز شباك النصر مرتين في الديربي الأول له.



وفي الشوط الثاني، احتاج النصر 5 دقائق فقط لإدارك التعادل، بعدما هز جوليانو، وعبد الرزاق حمد الله شباك علي الحبسي في الدقيقتين 73 و77، حينما استغل اللاعبان عرضيتين دقيقتين من الجناح المغربي نور الدين أمرابط، لينتهي اللقاء 2-2.



وقام بيتانا بطرد جناح الهلال أندريه كاريو خلال آخر دقائق المباراة، بعد مراجعة تقنية الفيديو، إذ أظهرت احتكاك اللاعب البيروفي ببيتروس البرازيلي لاعب النصر.