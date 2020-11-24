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التعاون يعمّق جراح الوحدة بفوزٍ صعب

توامبا التعاون الوحدة الحافظ
التعاون رفع رصيده إلى 8 نقاط

التعاون يعمّق جراح الوحدة بفوزٍ صعب

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الرياض - فيصل الحربي

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عمّق التعاون جراح ضيفه الوحدة بعدما ألحق به الخسارة الرابعة توالياً بفوزه الصعب 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في جولة "قمة الرياض"، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح التعاون في استعادة نغمة الانتصارات التي توقفت في المرحلتين السابقتين عقب خسارته من القادسية 1-صفر، وتعادله أمام اتحاد جدة 1-1 في المرحلة السابقة.

في حين واصل الوحدة نتائجه السيئة بعد تلقيه الخسارة الرابعة على التوالي والتي تأتي بعد موسم مميز أنهاه في المركز الرابع.

وحقق الوحدة انتصاراً وحيداً كان في المرحلة الأولى أمام القادسية ليتلقى 4 خسائر متتالية أمام أهلي جدة والفيصلي والرائد والتعاون.

ويدين التعاون بهذا الفوز للاعبه البديل السنغالي عبدالله ساني الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 72.

وشهدت المباراة طرد لاعب الوحدة حمد الجيزاني منذ الدقيقة 52.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 8 نقاط ليتقدم للمركز السابع، وبقي الوحدة على رصيده السابق 3 نقاط ليبقى في المركز 14.

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