الفتح يقسو على الاتفاق ويقفز إلى المركز الثالث

استعاد الفتح توازنه بعدما اكتسح مضيفه الاتفاق 4-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، في ختام جولة "قمة الرياض" ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء.

وقدّم الفتح أداءً لافتاً عوض به خسارته التي مُني بها في المرحلة السابقة من أمام ضيفه الشباب 3-1.

وبدأ الفتح المباراة بهجوم مكثف على مرمى الاتفاق نتج عنه هدف بعد مرور 19 دقيقة سجله لاعبه الجزائري سفيان بن دبكة عن طريق ركلة جزاء.

وواصل الفتح هجومه وتمكن مدافعه نواف البوشل من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 30 بعدما اخترق دفاع الاتفاق وسدد الكرة قوية سكنت الشباك.

وعند الدقيقة 37 تمكن مهاجم الفتح علي الزقعان من تسجيل الهدف الثالث لفريقه بعد تلقيه تمريرة من زميله توفيق بوحيمد ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية، فشل معها الحارس محمد الحايطي بالامساك بها لتدخل الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الفتح سيطرته ونجح مهاجمه علي الزقعان بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 63 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس محمد الحايطي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 10 نقاط ليتقدم للمركز الثالث، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 6 نقاط ليتراجع للمركز 11.