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صحف أوروبا: رازفان هزم فيتوريا والنصر من "منزله"

رازفان مدرب الهلال وفي الإطار صور ضوئية للصحف

صحف أوروبا: رازفان هزم فيتوريا والنصر من "منزله"

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العربية. نت

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أشادت الصحف الأوروبية بالفوز الذي حققه الهلال على غريمه التقليدي النصر، يوم الاثنين، بعدما حسم الديربي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز الفرنسي بافتيتيمبي غوميز وصالح الشهري هدفي الهلال، لينفرد بطل الدوري السعودي بصدارة الترتيب برصيد 13 نقطة.

وقال موقع "دي جي سبورت" الروماني في تقرير له: أعطى رازفان لوتشيسكو التعليمات للاعبيه أثناء المباراة من منزله، وهو حل عقبري وجده الهلال، بعدما أعلن في وقت سابق عن إصابة مدربه بفيروس كورونا.

وأضاف التقرير: بذل مسؤولو بطل الدوري كل ما في وسعهم لتسهيل عملية التواصل بين رازفان واللاعبين، وتم تركيب شاشات في غرفة خلع الملابس، ووضح المدرب الروماني كل التفاصيل والتكتيكات الخاصة بالديربي عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وبمساعدة الشاشات استطاع التواجد مع لاعبيه وطاقمه قبل وأثناء استراحة اللقاء، إضافة إلى أنه كان على اتصال دائم مع مساعده كريستيانو باتشي خلال المباراة.

غوميز خلال مباراة الهلال والنصر
غوميز خلال مباراة الهلال والنصر

وأثنت "جي اس بي" الرومانية أيضا على انتصار الهلال في الديربي، وذكرت عبر موقعها الإلكتروني أن رازفان لوتشيسكو قاد فريقه للفوز وبالابتعاد بصدارة الترتيب من منزله بمعاونة مساعده الإيطالي كريستيانو باتشي.

فيما عنونت "ريكورد" البرتغالية تقريرها بـ: روي فيتوريا يتلقى هزيمة جديدة في الدوري السعودي، ويتواجد في منطقة الهبوط.

وذكرت الصحيفة البرتغالية الشهيرة: يتواجد الفريق الذي يدربه روي فيتوريا في منطقة الهبوط بالدوري السعودي، بعدما تلقى هزيمة رابعة في المسابقة، على يد الهلال بهدفين نظيفين، ليتراجع النصر إلى المركز الخامس عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط فقط من 5 مباريات.

يذكر أن الهلال سيلاقي النصر مجددا، يوم السبت المقبل، في نهائي كأس الملك للموسم الرياضي 2019-2020.

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