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فيتوريا: "التفاصيل" هزمت النصر.. والموعد مباراة النهائي

روي فيتوريا
فيتوريا خلال المباراة التي خسرها فريقه بهدفين دون رد

فيتوريا: "التفاصيل" هزمت النصر.. والموعد مباراة النهائي

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العربية.نت

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أكد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر أن فريقه خسر مباراة غريمه التقليدي الهلال بتفاصيل صغيرة، مشيراً إلى أن لاعبيه قدموا أداء جيداً خلال المواجهة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الاثنين.

وقال فيتوريا في تصريحات بعد نهاية المباراة: هناك تفاصيل صغيرة ساهمت بالخسارة منها ضربة الجزاء للهلال، إذ كان لنا ضربة مشابهة لم تحسب لنا في مباراة الشباب، وهذا أمر من الممكن تقبله ولكن إلغاء هدفنا كان فيه شكوك إذ إن المسافة طويلة.

وحول سبب عدم مشاركة المغربيين عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط منذ بداية المباراة، أجاب: حمدالله وأمرابط لم يكونا جاهزين لخوض اللقاء كاملاً، وهذا سبب بقائهما على دكة البدلاء.

وأضاف: قدمنا مباراة جيدة حيث إن الشوط الأول نجحنا تكتيكياً ومنعنا الهلال من الوصول إلى مرمانا وكان لنا 7 تسديدات ولهم تسديدتان فقط.

وحول رأيه في مستوى فريقه قال: لست راضياً بسبب النتيجة ولكن كان هناك أمور إيجابية كثيرة، الفريق لعب بروح قتالية والمستوى كان جيداً والفريق رغم الخسارة أرسل لي إشارات جيدة ونفكر بالنهائي.

وأكد فيتوريا أنه لم يكن غاضباً من حكم المباراة بعد نقاشه الحاد معه بعد اللقاء، وزاد: كل ما في الأمر أنني ذهبت إليه وأسديت له بعض النصائح حيث قلت له لا تأتي وتعتقد أن الدوري ضعيف، وبعد بداية المباراة تتفاجأ وتصعب المباراة عليك، فالدوري هنا قوي والمستوى مرتفع.

وحول تأثير نتيجة اللقاء على النهائي قال: التأثير يجب أن يكون إيجابياً ولدينا فرصة للعودة صحيح أننا خسرنا ولكن خسرنا أمام فريق قوي ويملك خبرة كبيرة.

وأكد فيتوريا أنه لا يخشى الإقالة بسبب سوء النتائج، وقال: نحن بعالم كرة القدم ،كنت في السابق أدرب فرقاً مختلفة واعتدت على تحقيق البطولات، وتجد بعض الجماهير ترغب في بقائي وأخرى تريد إقالتي، الأهم أنني أعمل وضميري مرتاح، وأنا لا أستسلم وأحب التحديات وأقولها لك من الآن أنا مستعد للنهائي.

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