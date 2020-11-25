الدوسري يشارك في تدريبات الهلال ويستعد لنهائي الكأس

شارك سالم الدوسري في تدريبات الهلال السعودي، يوم الأربعاء، وذلك قبل ثلاثة أيام من نهائي كأس الملك أمام النصر.

وغاب اللاعب الدولي عن فريقه في الفترة الماضية، بسبب الإصابة، ولم يتواجد في لقاء الديربي أمام الغريم التقليدي نادي النصر، يوم الاثنين الماضي، والذي انتهى لمصلحة الهلال "2-0"، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن الفريق الأزرق أن الدوسري "29 عاما" شارك في الجزء الأول من المران، ثم أكمل برنامجه التأهيلي، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بمناورة على جزء من الملعب.

ومن المقرر أن يؤدي بطل الدوري السعودي مرانه الرئيس، يوم الخميس، استعدادا لخوض نهائي كأس الملك، يوم السبت، للموسم الرياضي 2019-2020.