اتحاد جدة يبحث عن فوزه الثاني.. والشباب يستهدف الصدارة

يسعى اتحاد جدة إلى إيقاف نزيف النقاط وتحقيق فوزه الثاني في مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حين يلاقي القادسية، بينما يبحث الشباب عن اعتلاء الصدارة عندما يستضيف ضمك في افتتاح المرحلة السادسة يوم الجمعة.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يبحث الاتحاد عن إيقاف نزيف النقاط حينما يستضيف القادسية.

ولم يعرف الاتحاد طعم الفوز في المرحلتين السابقتين اللتين أنهاهما بالتعادل 1-1 أمام فريقي التعاون والفيصلي.

وحقق الاتحاد فوزاً وحيداً كان أمام غريمه التقليدي الأهلي في المرحلة الثالثة وتعادل في 3 مواجهات أمام الفتح والتعاون والفيصلي وخسر مباراة أمام الاتفاق ليحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

وفي المقابل يتطلع القادسية لمواصلة أدائه المميز بعد عودته لدوري كأس محمد بن سلمان هذا الموسم والذي صعد إليه من دوري الدرجة الاولى.

وقدّم القادسية أداءً مميزاً في أول 5 مراحل بعدما جمع 7 نقاط بفوزه في مباراتين أمام ضمك والتعاون وتعادل في مباراة أمام الباطن وخسر مباراتين أمام الوحدة والنصر ليحتل المركز التاسع برصيد 7 نقاط.



وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض سيكون الشباب مرشحاً فوق العادة للفوز حينما يستضيف ضمك الذي لم ينتصر حتى الآن في المسابقة.

وخرج الشباب بنقطةٍ ثمينة من مواجهته الصعبة أمام مضيفه أهلي جدة بعد تعادلهما 1-1 في المرحلة السابقة.

ويأمل البرتغالي بيدرو كايشينيا في أن يواصل لاعبوه أداءهم المميز وتحقيق فوزٍ سيصعد بهم إلى صدارة الترتيب مؤقتا وبفارق نقطة عن الهلال.

وفي المقابل ستكون مهمة ضمك صعبة للغاية إذا ما أراد تحقيق فوزه الأول هذا الموسم.

وعانى ضمك كثيراً من بدايته السيئة حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار من فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حيث بتذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة من تعادله أمام العين في المرحلة السابقة.