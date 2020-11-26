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رازفان يقود مران الهلال.. والدوسري جاهز لمواجهة النصر

رازفان لوتشيسكو
رازفان لوتشيسكو في مران الهلال يوم الخميسى

رازفان يقود مران الهلال.. والدوسري جاهز لمواجهة النصر

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العربية. نت

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قاد رازفان لوتشيسكو، المدير الفني للهلال السعودي، تدريباته فريقه، يوم الخميس، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وأجرى بطل الدوري السعودي مرانه الرئيس، الخميس، استعدادا لمواجهة غريمه النصر، يوم السبت، في نهائي كأس الملك.

وأعلن الهلال عن عودة مدربه للإشراف على تدريبات الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا، كما أوضح النادي أن اللاعب سالم الدوسري شارك في التدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.

وأجرى رازفان مناورات فنية على جزء من الملعب في نهاية المران، ودخل الفريق في معسكر تأهبا لخوض نهائي كأس الملك.

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