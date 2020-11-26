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فيريرا: الفتح يسعى لتجنب الهبوط.. ولا أمانع رحيل النجوم

فيريرا: الفتح يسعى لتجنب الهبوط.. ولا أمانع رحيل النجوم

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دبي - قناة العربية

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كشف يانيك فيريرا مدرب الفتح أن فريقه لن يكون مرشحاً لتحقيق بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مشيراً إلى أنه يتفهم رحيل أي لاعب من الفريق.

وقال فيريرا خلال حديثه لبرنامج في "في المرمى": لم أفعل شيئًا مميزًا هذا الموسم، كنّا بحاجة إلى بعض الوقت لتثبيت الأفكار التي نؤمن بها، الآن أمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين، الذين يعملون بشكل جاد لتحقيق نتائج جيدة.

وأضاف: أحلم بتحقيق البطولات، وأعلم أن موسم 2012-2013 حينما توّج الفتح بالدوري يسيطر على أذهان المشجعين الآن، لكن علينا أن نكون واقعيين، تجنب الهبوط هو أولويتنا، لا نريد تكرار معاناتنا بالموسم الماضي.

وعن قرار إدارة الفتح ببيع ثنائي الفريق علي الحسن وعلي لاجامي إلى النصر، علّق فيريرا قائلًا: أتفهم قرار الإدارة ببيعهما، إذا قال لي أي لاعب أنه يريد المغادرة لأنه سيحصل على عقدٍ أكبر ومستقبل أفضل لعائلته، سأحترم قراره بكل تأكيد.

أما عن توقعاته لهوية بطل الدوري، قال: إذا نظرنا إلى جدول الترتيب الآن، فالهلال والشباب هما المرشحان للبطولة، لكن لا يزال الوقت مبكرًا للحديث عن البطل، أتمنى أن يكون الفتح مفاجأة هذا الموسم.

واختتم المدرب حديثه حول بطولة كأس الملك، قائلًا: هدفنا الفوز في كل المباريات، سنذهب إلى الرياض ونحن نؤمن أن بإمكاننا الفوز على الهلال.

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