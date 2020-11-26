لأول مرة.. نهائي كأس الملك في "الدرة" بدون اتحاد جدة

سيشهد ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، غياب اتحاد جدة لأول مرة عن نهائي كأس الملك والذي يقام على أرضية الملعب المفتتح عام 1988 والذي احتضن المباراة النهائية 7 مرات منذ ذلك التاريخ.

ولم يغب اتحاد جدة عن أي نهائي لمسابقة كأس الملك يقام على أرضية ستاد الملك فهد الدولي الذي احتضن 6 نهائيات ابتداءً من عام 1988.

واحتضن ستاد الملك فهد الدولي الملقب بــ"درة الملاعب" أول نهائي لمسابقة كأس الملك عام 1988 بين اتحاد جدة والاتفاق وانتهى اللقاء بفوز الأول بهدف نظيف سجله المدافع أحمد جميل.



وبعد عودة المسابقة عام 2008 أقيمت أول 3 نهائيات على ستاد الملك فهد الدولي، حيث كان النهائي الأول الشباب والاتحاد وانتهى شبابياً بنتيجة 3-1، وفي العام الذي يليه تكرر النهائي الشباب والاتحاد وانتهى شبابياً أيضاً برباعية نظيفة، وكان النهائي الثالث عام 2010 بين الهلال والاتحاد وحسمه الأخير بركلات الترجيح.



وبعد نسختين انتقل فيها النهائي لاستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، عاد نهائي كأس الملك في 2013 إلى ستاد الملك فهد الدولي وكان بين الشباب والاتحاد وتوج الأخير باللقب بفوزه 4-2.



وكان آخر نهائي أقيم على ستاد الملك فهد الدولي في النسخة الماضية وجمع الاتحاد والتعاون، ونجح الأخير بالتتويج بأول ألقابه بفوزه 2-1.