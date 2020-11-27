اتحاد جدة يستعيد نغمة الانتصارات بفوز صعب على القادسية

استعاد اتحاد جدة نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب على ضيفه القادسية 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وفقد الاتحاد نغمة الانتصارات في المرحلتين السابقتين بعد تعادله أمام فريقي التعاون والفيصلي بذات النتيجة 1-1، في حين أنه كان قد حقق فوزاً وحيداً على غريمه التقليدي الأهلي في المرحلة الثالثة.

وقدّم الاتحاد أداءً جيداً في الشوط الأول، حيث انتظر حتى الدقيقة 18 حينما تمكن لاعبه غاري رودريغيز من تسجيل هدف المباراة الوحيد بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالعزيز البيشي ليضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء القادسية الذي فرض سيطرته خاصة في الخمس دقائق الأخيرة وكاد مدافعه الصربي أوروش فيتاس أن يسجل هدف التعادل حينما حول عرضية زميله حسن العمري برأسه إلا أنها أصابت العارضة.

وعند الدقيقة الأخيرة كاد لاعب القادسية مازن أبوشرارة أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله الكولومبي دانيلو آسبريلا ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس البرازيلي مارسيلو غروهي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 9 نقاط ليتقدم إلى المركز السادس مؤقتاً، وبقي القادسية على رصيده السابق 6 نقاط ليتراجع إلى المركز العاشر مؤقتاً.