الشباب يهزم ضمك ويتصدر الدوري السعودي

استعاد الشباب نغمة الانتصارات بعدما قلب الطاولة أمام ضيفه ضمك 2-1 ليعتلي الصدارة مؤقتاً، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير خالد بن سلطان، في افتتاح المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وواصل الشباب أداءه المميز هذا الموسم بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو كايشينيا، حيث لم يعرف الفريق طعم الخسارة في المراحل الست التي خاضها حتى الآن.

وفي المقابل لم يتغير حال ضمك حيث يقبع الفريق في المركز الأخير بنقطة وحيدة وخمس خسائر تلقاها حتى الآن.

وقدّم ضمك أداءً مميزاً في الشوط الأول، حيث نجح بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 33 عن طريق لاعبه الجزائري ابراهيم الشنيحي الذي حول عرضية زميله محمد حرزان برأسه في شباك الشباب.

ورد الشباب سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 41 حينما سدد لاعبه نواف العابد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الجزائري مصطفى زغبة.

وفي الشوط الثاني فرض الشباب سيطرته وانتظر حتى الدقيقة 81 والتي شهدت تسجيله الهدف الثاني عن طريق لاعبه تركي العمّار الذي أكمل عرضية زميله عبدالله الحمدان بقدمه في شباك ضمك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 14 نقطة ليتصدر الترتيب مؤقتاً بفارق نقطة عن وصيفه الهلال، وبقي ضمك على رصيده السابق نقطة وحيدة ليبقى في المركز الأخير.