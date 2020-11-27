المواجهات الإقصائية.. أرقام رازفان تمنحه الأفضلية على فيتوريا

يملك الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال، أفضلية نسبية على البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر في المواجهات الإقصائية التي خاضها المدربان خلال البطولات منذ توليهما تدريب بطلي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسمين الماضيين.

ونجح كل مدرب في تحقيق لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث توج فيتوريا باللقب مع النصر في الموسم قبل الماضي، في حين توج رازفان باللقب مع الهلال في الموسم الماضي.

وعلى مستوى المواجهات الإقصائية، يملك رازفان الأفضلية بالمقارنة مع أرقام فيتوريا حيث إن المدرب الروماني خاض مع الهلال مباريات في الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا الموسم الماضي وكأس الملك هذا الموسم.

وخاض رازفان مع الهلال 8 مباريات إقصائية مع الهلال في دوري أبطال آسيا الذي توج فريقه باللقب، حيث نجح في تحقيق 5 انتصارات على فرق قطبي جدة الأهلي والاتحاد والسد القطري وأوراوا الياباني "مباراتين" في نهائي القارة، وتعادل في مباراة وحيدة أمام الاتحاد في ذهاب الدور ثمن النهائي، في حين تلقى خسارتين لم تؤثر على مسيرة الفريق في المسابقة، كانت أمام الأهلي في إياب الدور ثمن النهائي وأمام السد القطري في إياب الدور نصف النهائي.

في حين خاض رازفان في النسخة الحالية لكأس الملك 5 مباريات حقق نتيجة الفوز فيها، وهي التي أوصلت فريقه للنهائي وكانت أمام فرق عرعر والجبلين والفيصلي والاتفاق وأبها.

وفي المقابل خاض فيتوريا مواجهات في أدوار إقصائية مع النصر في أكثر من بطولة طوال الموسمين الماضيين، حيث لعب في دوري أبطال آسيا في النسختين الماضيتين في 8 مواجهات، حيث انتصر في 5 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين كانت كفيلة بخروج فريقه من البطولة.

في دوري أبطال آسيا الموسم الماضي لعب فيتوريا 5 مواجهات في الأدوار الإقصائية، الأولى كانت في المحلق المؤهل للمسابقة وانتصر على فريق أجمك الأوزبكي، تأهل للأدوار الإقصائية وخرج من الدور ربع النهائي حيث واجه الوحدة الإماراتي في مباراتين تعادل في الأولى وانتصر في الثانية، وواجه السد وفاز ذهاباً وخسر إياباً ليغادر النصر البطولة.

وفي النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا خاض النصر بقيادة فيتوريا 3 مباريات إقصائية حيث انتصر في مباراتين على مواطنيه التعاون والأهلي وخسر من بيرسبوليس الإيراني في نصف النهائي بركلات الترجيح.

وعلى المستوى المحلي لعب النصر بقيادة فيتوريا 10 مباريات إقصائية، حيث خاض في كأس الملك بالموسم الماضي 4 مباريات انتصر في 3 على الأنصار والفيحاء والجيل وخسر من الاتحاد في نصف النهائي.

وفي هذا الموسم لعب 5 مباريات انتصر فيها على فرق عفيف والبكيرية وضمك والعدالة والأهلي.

وحقق فيتوريا بطولة مع النصر في مواجهة إقصائية كانت السوبر الموسم في يناير الماضي حينما انتصر فريقه على التعاون بركلات الترجيح.