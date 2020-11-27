الهلال أمام "التاسعة".. والنصر يبحث عن اللقب الغائب منذ 30 عاماً

يتطلع الهلال لحصد لقبه التاسع لمسابقة كأس الملك حينما يلاقي غريمه التقليدي النصر والذي يبحث عن لقبه السابع في المسابقة والغائب منذ أكثر من 30 عاماً، في مواجهة نارية يحتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، يوم السبت.

ويملك الهلال الأفضلية في مسابقة كأس الملك على غريمه التقليدي النصر بعدما توج بـ8 ألقاب كان آخرها في عام 2017 على حساب الأهلي على ستاد الجوهرة المشعة بجدة.

وسبق للهلال أن وصل للنهائي 15 مرة سابقة حيث توج باللقب في 8 مناسبات وخسر 7 نهائيات.

ونجح الهلال بالتتويج باللقب في عام 61 بفوزه على الوحدة 3-2 على ملعب الصائغ بالرياض، وفي عام 65 حينما انتصر على الاتحاد بركلات الترجيح، وفي عام 80 بعد فوزه على جاره الشباب 3-1، وفي عام 82 بفوزه على الاتحاد 3-1، وفي عام 84 عقب فوزه على الأهلي 4-صفر، وفي عام 89 بعد فوزه أمام غريمه التقليدي النصر 3-صفر، وفي عام 2015 على حساب النصر بركلات الترجيح، وفي عام 2017 بفوزه على الأهلي 3-2.

في حين خسر الهلال النهائي في 7 مباريات، حيث كانت الأولى عام 64 أمام الاتحاد 3-صفر، وعام 68 أمام الاتفاق 4-2، وأمام الأهلي 3-1 عام 77، وأمام النصر مرتين عامي 81 و87، وأمام الاتحاد عام 2010.

في حين سبق للنصر أن وصل للنهائي 13 مرة سابقة، حيث توج باللقب 6 مرات وخسر 7 نهائيات.

ونجح النصر بالتتويج باللقب 6 مرات حيث كانت مرتين أمام الأهلي عامي 74 و76 بفوزه 1-صفر، و2-صفر على التوالي، وأمام الهلال مرتين عامي 81 و87 بفوزه 3-1، و1-صفر على التوالي، وأمام الاتحاد عام 86 بفوزه 1-صفر، وعام 90 بفوزه على التعاون بثنائية نظيفة.

وخسر النصر النهائي في 7 مباريات، حيث كانت أمام الاتحاد عام 67 بنتيجة 5-3، 4 مرات من أمام الأهلي أعوام 72 و73 و2011 و2016، وأمام الهلال 3-صفر عام 89.