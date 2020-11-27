بعد ليلة "جحفلي" .. ماذا حل بهم؟

لا يزال صدى نهائي كأس الملك 2015 الذي جمع النصر أمام غريمه التقليدي يتردد حتى الآن بسبب الأحداث التي مر بها اللقاء، ولم يتبق الآن في تشكيلة الفريقين التي لعبت المباراة سوى 3 لاعبين من الهلال ولاعب وحيد من النصر.

وشهدت المباراة أحداثاً مثيرة، حيث امتدت إلى الأشواط الإضافية، وحينها النصر تمكن من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 93، ونجح الهلال بالعودة للمباراة عند الدقيقة 120، وبعدها نجح الهلال بحسم اللقب بفوزه بركلات الترجيح.

وتغير حال الفريقين في الخمس سنوات الماضية، حيث لم يتبق سوى 3 لاعبين من الهلال شاركوا في النهائي ولا يزالون مع الفريق حتى الآن، هم سلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد جحفلي، في حين يوجد في النصر لاعب وحيد فقط كان متواجداً في اللقاء وكان على دكة البدلاء وهو المدافع عبدالله مادو.

وتستعرض "العربية.نت" تشكيلة الفريقين في النهائي وأين رحلوا بعد النهائي الشهير.

لاعبو الهلال:

الحارس خالد شراحيلي تنقل بين عدة أندية ويلعب حالياً لنادي ضمك.

المدافع الكوري كواك تاي هي انتقل إلى نادي اف سي سيؤول.

المدافع البرازيلي ديغاو انتقل إلى الشارقة الإماراتي وبعدها عاد إلى الدوري البرازيلي.

سعود كريري اعتزل الكرة ويعمل حالياً مديراً للكرة في الهلال.

عبدالله الزوري انتقل إلى الوحدة ومن ثم الشباب.

نواف العابد انتقل الشهر الماضي إلى نادي الشباب.

تياغو نيفيز انتقل من الهلال إلى الجزيرة الإماراتي وعاد بعدها إلى الدوري البرازيلي.

ناصر الشمراني انتقل إلى الاتحاد وبعدها عاد إلى ناديه الشباب واعتزل الكرة في الموسم الماضي.

أحمد شراحيلي انتقل إلى نادي الشباب.

محمد الشلهوب اعتزل كرة القدم.

يوسف السالم عاد إلى ناديه السابق الاتفاق وانتقل منه إلى نادي الجبيل والآن يلعب في نادي الثقبة.

لاعبو النصر الأساسيون في المباراة.

الحارس حسين شيعان انتقل إلى نادي التعاون.

المدافع عمر هوساوي انتقل مطلع هذا الموسم إلى اتحاد جدة.

المدافع البحريني محمد حسين انتقل لنادي الرفاع وبعدها اعتزل كرة القدم.

المدافع محمد عيد انتقل إلى الفيصلي واعتزل كرة القدم.

حسين عبدالغني انتقل إلى الدوري البلغاري وتحديداً مع نادي فيريا وعاد إلى الدوري السعودي وتحديداً مع نادي أحد ومن ثم عاد إلى ناديه السابق الأهلي واعتزل كرة القدم مطلع هذا الموسم.

شايع شراحيلي انتقل إلى نادي القادسية ومنه إلى الفيصلي.

عبدالعزيز الجبرين انتقل مطلع هذا الموسم إلى اتحاد جدة.

عوض خميس انتقل مطلع هذا الموسم إلى نادي الرائد.

البولندي أدريان ميرزفسكي انتقل من النصر إلى الشارقة الإماراتي وانتقل بعدها إلى نادي سيدني الأسترالي والآن يلعب في الدوري الصيني مع نادي شونغكينغ ليفان.

الأوروغوياني فابيان ايستونوف عاد إلى ناديه السابق بينارول.

محمد السهلاوي انتقل إلى نادي الشباب ومنه إلى التعاون.

يحيى الشهري لايزال مع نادي النصر ولكن خارج حسابات المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

حسن الراهب انتقل إلى نادي الشباب واعتزل كرة القدم مطلع هذا الموسم.