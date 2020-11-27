في النهائيات.. النصر يتفوق على الهلال

سيكون ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض يوم السبت مسرحاً للنهائي 12 الذي سيجمع النصر أمام غريمه التقليدي الهلال، طوال تاريخهما الممتد منذ أول نهائي أقيم بينهما قبل 45 عاماً.

ويملك النصر أفضلية في المباريات النهائية التي تقام أمام غريمه التقليدي الهلال، حيث سبق أن انتصر في 6 نهائيات مقابل 5 نهائيات للأزرق.

ويعود تاريخ أول نهائي أقيم بين العملاقين إلى عام 1975حينما التقيا في نهائي الدوري التصنيفي على ستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز سابقاً"، وانتهى نصراوياً بنتيجة 3-1 سجلها حسن أبوعيد وفايز البيشي ومحمد العبدلي، وسجّل هدف الهلال الوحيد ناجي عبدالمطلوب.

وفي عام 1981التقى الفريقان على نهائي كأس الملك والذي احتضنه ستاد الأمير فيصل بن فهد وتوج النصر باللقب بفوزه 3-1 سجلها يوسف خميس وماجد عبدالله وابن دحم، في حين سجّل للهلال لاعبه البرازيلي ريفيلينو.

وفي عام 1987التقى الفريقان في نهائي كأس الملك على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض وفاز النصر بهدف نظيف سجله مهاجمه السابق ماجد عبدالله.

وبعدها أوقف الهلال سلسلة انتصارات غريمه التقليدي في النهائيات حينما نجح بالفوز في نهائي كأس الملك بعدما انتصر بثلاثية نظيفة سجلها حسين البيشي "هدفين" وعبدالرحمن التخيفي في المواجهة التي احتضنها ملعب الصائغ في الرياض في 1989.

وفي عام 95 التقى الفريقان في نهائي دوري كأس خادم الحرمين الشريفين على ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وحينها انتصر النصر 3-1، سجلها ماجد عبدالله "هدفين" ومحيسن الجمعان، وسجل هدف الهلال الوحيد المغربي أحمد بهجا.

وتجدد اللقاء في 2001، ولأول مرة في نهائي بطولة خارجية حينما التقيا في نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الكؤوس على ستاد الملك فهد بالرياض، وانتصر الهلال 2-1، سجلها محمد الشلهوب وعبدالله الجمعان "هدف ذهبي"، وسجل هدف النصر لاعب الهلال فيصل أبوثنين بالخطأ في مرماه.

وفي عام 2008 التقى الفريقان في نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد، على ستاد الملك فهد بالرياض، وفاز النصر بنتيجة 2-1، سجلها البرازيلي ايلتون خوزيه وريان بلال، وسجل هدف الهلال عبدالعزيز الدوسري لاعب النصر الحالي، وفي عام 2013 التقى الفريقان في نهائي كأس ولي العهد على ستاد الملك فهد بالرياض وفاز الهلال بركلات الترجيح.

وفي العام الذي يليه التقى الفريقان في نهائي كأس ولي العهد على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض وفاز النصر 2-1، سجل للنصر مدافع الهلال سلطان الدعيع بالخطأ في مرماه ومحمد السهلاوي، وسجّل للهلال ناصر الشمراني، وفي عام 2015 التقى الفريقان في نهائي كأس الملك على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة وانتهت المباراة بفوز الهلال بركلات الترجيح.

آخر نهائي أقيم بين الفريقين كان في مطلع موسم 2015-2016 حينما التقى الفريقان في نهائي كأس السوبر والذي أقيم على ملعب لوفتس رود بالعاصمة الإنجليزية لندن وانتهى هلالياً بهدف نظيف سجله البرازيلي كارلوس إدواردو.