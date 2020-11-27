قمة "ثأرية" بين الهلال والنصر في نهائي كأس الملك

تتجه الأنظار يوم السبت صوب ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، والذي سيحتضن قمة نارية تجمع الهلال أمام غريمه التقليدي النصر، في نهائي كأس الملك.

ويسعى النصر للثأر من غريمه التقليدي الهلال والذي ألحق به الخسارة الرابعة هذا الموسم حينما انتصر عليه 2-صفر يوم الاثنين الماضي في المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواصل النصر بحثه عن الكأس الغالية والغائبة عن خزانة النادي منذ 30 عاماً حينما توج باللقب عام 90 بفوزه على التعاون 2-صفر، وهو اللقب السادس للفريق في المسابقة.

وأعد البرتغالي روي فيتوريا العدة بعد اكتمال جاهزية جميع لاعبيه باستثناء اللاعب عبدالفتاح عسيري والذي تأكد غيابه لعدم شفائه من الإصابة التي لحقت به أمام الأهلي في نصف نهائي المسابقة.

ومن المتوقع أن يعيد فيتوريا الثنائي المغربي نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله للقائمة الأساسية بعدما كانا على دكة البدلاء في مواجهة الهلال الدورية، بالإضافة لعودة المدافع عبدالله مادو للتشكيلة الأساسية بعد غيابه عن اللقاء الماضي بسبب ظروف وفاة والده.

وفضّل فيتوريا أن تكون التدريبات مغلقة استعداداً للنهائي والتي بدأت في اليوم التالي لخسارة الفريق الدورية أمام الهلال.

ووصل النصر للمباراة النهائية عقب فوزه أمام عفيف 5-1 في دور 64 وعلى البكيرية 4-1 في الدور 32 وعلى ضمك 4-2 في الدور ثمن النهائي وعلى العدالة 1-صفر في الدور ربع النهائي وعلى أهلي جدة 2-1 في الدور نصف النهائي.

في المقابل يدخل الهلال المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعدما حسم الديربي يوم الاثنين الماضي لينفرد بالصدارة برصيد 13 نقطة وبفارق 10 نقاط عن غريمه التقليدي النصر الذي يحتل المركز قبل الأخير.

ويمني الهلاليون النفس في أن يظفر فريقهم باللقب التاسع تاريخياً حيث كانت آخر مرة توج الهلال بها بلقب كأس الملك في عام 2017 حينما هزم الأهلي 3-2 في النهائي.

ويعيش الهلال أوضاعاً فنية مميزة بقيادة مدربه الروماني رزافان لوتشيسكو الذي يبحث عن لقبه الثالث مع الهلال في بداية موسمه الثاني.

ونجح رزافان بالتتويج مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية بعد غياب استمر 19 عاماً عن البطولة، بالإضافة إلى تتويجه بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في النسخة الماضية.

وتنفس رزافان الصعداء بعد تأكد مشاركة لاعبه سالم الدوسري الذي غاب عن لقاء الديربي في الدوري بسبب الإصابة، في حين لن يتمكن الحارس عبدالله المعيوف من المشاركة بسبب إصابته التي ستبعده لمدة شهر.

وسيمنح رزافان حارسه الجديد حبيب الوطيان الفرصة للمرة الثانية للمشاركة في الديربي كبديل للحارس عبدالله المعيوف بعدما نجح في ظهوره الأول والذي كان في مواجهة النصر الماضية والتي قدّم فيها أداءً لافتاً.

ووصل الهلال إلى المباراة النهائية عقب فوزه على ضيفه عرعر 4-1 في دور 64، والجبلين 4-2 في الدور 32، والفيصلي بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي، والاتفاق 2-1 في الدور ربع النهائي، وأبها 2-صفر في الدور نصف النهائي.