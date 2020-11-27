محمد حسين: النصر سيفوز بالكأس.. ولا يمكن لوم فيتوريا

استرجع البحريني محمد حسين ذكرياته مع نادي النصر الذي مثله في 3 سنوات ونصف كانت مليئة بالإنجازات، مشيراً إلى أنه كان يتمنى أن يكمل مسيرته بالتتويج بلقب كأس الملك والذي خسره مرتين عامي 2015 و2016.

وقال لـ"العربية.نت": تجربتي مع النصر كانت رائعة وأفضل فترات حياتي وأفتخر بها حتى الآن ولن أنسى مسيرتي مع النصر. وزاد: حينما وقعت للنصر في منتصف 2013 شاهدت الفريق وكنت أقول من المؤسف أن هذا الفريق لا يتوج بلقب الدوري، وفي الموسم الذي يليه قدمنا أداء كبير بتكاتف الجميع وبدعم من رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي الذي وفر جميع الإمكانيات للفريق على جميع الأصعدة ونجحنا في حصد اللقب.

وحول قوة دفاع النصر في ذلك الوقت، ذكر: لم نحتج وقتا طويلا للانسجام أنا وعمر هوساوي وأذكر أن الانسجام حدث في مباراة وحيدة كانت ضد الهلال وبالفعل كما مكملين لبعضنا وعمر لاعب كبير وأتمنى له التوفيق مع ناديه الجديد.

وأكد قائد المنتخب البحريني السابق أنه كان يتمنى أن يتوج مع النصر بلقب كأس الملك، وأضاف: خضت برفقة النصر نهائيين لمسابقة كأس الملك حيث قدمنا أداءً مميزاً وكنا الأقرب للتتويج باللقب خاصة نهائي 2015 والذي كان أمام الهلال، حيث كنا الطرف الأفضل ونجحنا بالتسجيل ولكن حدث ما كان غير متوقع أن الهلال سجّل هدف التعادل بتفاصيل صغيرة في الدقيقة 120 خاصة أن الكرة كانت ركلة ركنية لنا تحولت لركنية لهم وسجلوا هدف التعادل وهذي أخطاء بسيطه مكلفة في النهائيات التي يتطلب فيها التركيز العالي طوال المباراة، ولا يمكن أن تلوم اللاعبين حيث إن المباراة كانت في نهاية الموسم وفي جدة والأجواء حارة.

وامتدح حسين مستوى فريقه السابق على الرغم من سوء النتائج وقال: النصر مر بظروف صعبة للغاية بالبداية كانت ضغط مباريات آسيا وبعدها الإصابات ثم كورونا، حيث غاب أهم لاعبيه وهذا ما أحدث إرباكاً للفريق لم يكن هناك اسقرار فلا يمكن لوم المدرب، صحيح لديه أخطاء ولكن بسيطة وغير مؤثرة لا يمكن محاسبته، خاصة أنه وصل للمراحل الأخيرة في آسيا.

وواصل: النصر قدّم مباراة مميزة في مواجهة الهلال الماضية على الرغم من ظروفه وكان الأفضل على الرغم من تكامل الهلال وجاهزيته وخسرنا بأخطاء فردية كلفتنا النتيجة.

وطالب مدافع النصر السابق من البرازيلي مايكون أن يكون أكثر هدوءاً ويركز على تنظيم خط الدفاع وقال: ما نشاهده أن مايكون أكثر لاعب يضغط على نفسه ويلعب بمجهود كبير وهذا خطأ لمدافع في عمره حيث مطلوب منه الهدوء والتركيز على قيادة خط الدفاع وتنظيمه خاصة أن بجانبه لاعبين شبان ويحتاجون إلى القيادة والتوجيه مثل مادو وعبدالاله العمري والذي أتوقع لهم أن يكون لهم شأن كبير خاصة أنه يملكون إمكانيات مميزة، فأتمنى من مايكون أن يركز كثيراً على التنظيم وقيادة خط الدفاع واللعب بهدوء أكبر.

وتوقع محمد حسين أن يكون الفوز من صالح فريقه: يجب أن يركز المدرب واللاعبون على تحقيق الفوز حيث إن اللقب سيمسح إخفاقات هذا الموسم من الخروج الآسيوي والنتائج السيئة في الدوري بعكس الخسارة التي ستزيد من المشاكل، وأتمنى أن يقدم النصر والهلال أداءً يليق بسمعة الكرة السعودية وأتوقع أن يكون الفوز من نصيب النصر.