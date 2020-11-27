"النحس" يؤرق النصر قبل ملاقاة الهلال

يسعى البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر لفك نحس نهائيات كأس الملك الذي لازم فريقه منذ عودة المسابقة بمسماها الجديد في موسم 2007-2008، حينما يلتقي غريمه التقليدي الهلال في نهائي كأس الملك، يوم السبت.

ويبحث النصر عن العودة مجدداً للتتويج بأغلى البطولات السعودية والتي غابت عن خزينة النادي لأكثر من 30 عاماً منها 17 عاماً كانت البطولة متوقفة.

وحقق النصر آخر بطولة لكأس الملك في آخر نسخة قبل توقفها عام 90 حينما التقى التعاون على ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة وفاز بثنائية نظيفة سجلها مهاجمه السابق ماجد عبدالله.

وبعد عودة المسابقة بنظامها الجديد موسم 2007-2008 نجح النصر بالوصول للنهائي في 3 مناسبات سابقة ولم يوفق في تحقيق اللقب.

وكان النصر بعيداً عن النهائي في الأربع نسخ الأولى، حيث تأهل للنهائي للمرة الأولى في موسم 2011-2012 حينما التقى الأهلي على ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة وخسر اللقاء بنتيجة 4-1.

وواصل النصر بحثه عن اللقب ونجح في موسم 2014-2015 حينما التقى غريمه التقليدي في النهائي الشهير الذي احتضنه ستاد الجوهرة المشعة بجدة، وكان قريباً من التتويج من اللقب بعدما كان متقدماً بهدف حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني وحينها نجح الهلال بتسجيل هدف التعادل عن طريق مدافعه محمد جحفلي وفاز بركلات الترجيح.

وفي الموسم الذي يليه تأهل النصر للنهائي وواجه الأهلي على أمل رد اعتباره إلا أنه خسر في الأشواط الإضافية بنتيجة 2-1.

ويأمل النصر في أن يتكرر سيناريو بطولة كأس ولي العهد بعدما كان بعيداً عن اللقب طوال 40 عاماً، ونجح بالعودة للقب من بوابة غريمه التقليدي الهلال في عام 2014.