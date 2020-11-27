3 لاعبين من النصر والهلال لم يشاركوا في نهائيات كؤوس من قبل

يلعب حبيب الوطيان حارس مرمى الهلال، وزميله الأرجنتيني لوسيانو فييتو، بالإضافة إلى الكوري كيم جين سو مدافع النصر يوم السبت أول نهائي كأس في مسيرتهم الاحترافية عند لقائهم في نهائي كأس الملك الذي سيجمع الهلال وغريمه النصر على ملعب الملك فهد.



ويعتبر سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال، صاحب العدد الأكبر من الكؤوس بين لاعبي الفريقين، إذ فاز بتسعة كؤوس فاز بها خلال مسيرته في إيطاليا، أميركا، كندا والسعودية، وفي المرتبة الثانية زميله، سلمان الفرج الذي عاش مع الهلال فرحة الفوز بثماني كؤوس آخرها في دوري أبطال آسيا، يليه ياسر الشهراني بفارق تتويجين فقط.



وفي النصر، تساوى كلًا من حارس عرين الأصفر براد جونز، وزميله البرازيلي مايكون والأرجنتيني غونزالو مارتينز بعدد الكؤوس التي حصدوها في مسيرتهم الكروية، بعدد وصل إلى ستة كؤوس، وهي الأعلى بين نظرائهم في الفريق، وهم يمتلكون تتويجًا واحدًا أكثر من زميلهم المغربي نور الدين أمرابط، الذي نال خمسة ألقاب كؤوس في هولندا وتركيا والسعودية.



وحصد ثلاثة لاعبون من النصر الكأس الأول لهم، حينما فازوا بالسوبر السعودي الماضي، وهم عبد الرزاق حمدالله، بيتروس وعبد الله الخيبري.