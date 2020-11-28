أهلي جدة يصطدم بالفيصلي والوحدة يبحث عن تضميد جراحه

يخوض أهلي جدة اختباراً صعباً حينما يستضيف الفيصلي على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في حين يبحث الوحدة عن تضميد جراحه حينما يواجه ضيفه الباطن، ويتطلع التعاون لمواصلة انتصاراته حينما يستضيف الاتفاق الجريح في المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأحد.

ويبحث الأهلي عن استعادة نغمة الانتصارات التي توقفت بعد تعادله أمام ضيفه الشباب في المرحلة الماضية، حيث يسعى لمواصلة ملاحقته للمتصدر ووصيفه.

وقدّم الأهلي أداءً جيداً هذا الموسم بعدما جمع 10 نقاط في المراحل الخمس الماضية، إذ لم يخسر سوى في مباراة وحيدة كانت أمام غريمه التقليدي الاتحاد.

وفي المقابل يأمل الفيصلي في العودة مجدداً للانتصارات التي توقفت في المرحلتين السابقتين بعد تعادله أمام ضمك واتحاد جدة.

وقدّم الفيصلي أداءً مميزاً هذا الموسم بعدما جمع 9 نقاط احتل بها المركز السابع بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يسعى الوحدة لتضميد جراحه حينما يستضيف الباطن المميز هذا الموسم.

ويعيش الوحدة فترة صعبة بعد النتائج السلبية للفريق في المراحل الأربع الماضية.

وحقق الوحدة انتصاره الوحيد هذا الموسم على حساب القادسية في المرحلة الماضية، وتلقى بعدها 4 خسائر متتالية من أمام الأهلي والفيصلي والرائد والتعاون ليحتل المركز 14 برصيد 3 نقاط.

وفي المقابل، يبحث الباطن عن مواصلة أدائه المميز هذا الموسم بعد عودته مجدداً لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الباطن في جمع 7 نقاط في المراحل الخمس الماضية، حيث انتصر في مباراتين على فريقي الرائد وأبها وتعادل أمام القادسية وخسر مباراتين أمام فريقي الأهلي والفيصلي ويحتل المركز التاسع.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يتطلع التعاون لمواصلة انتصاراته حينما يستضيف الاتفاق الجريح.

ونجح التعاون بالعودة لنغمة الانتصارات التي توقفت عنه في مرحلتين متتاليتين حينما انتصر على الوحدة بهدف نظيف في المرحلة السابقة.

وظهر التعاون بصورة أفضل من تلك التي ظهر بها في الموسم الماضي، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 8 نقاط وبفارق 6 نقاط عن المتصدر الشباب.

وفي المقابل يبحث الاتفاق عن تضميد جراحه وإيقاف مسلسل الخسائر الذي تعرض لها الفريق في المراحل الثلاث السابقة.

وكعادته في المواسم الماضية بدأ الاتفاق الدوري ببداية قوية بعد تحقيقه انتصاريين متتاليين أمام اتحاد جدة والعين، إلا أنه تلقى 3 خسائر متتالية في المراحل الثلاث الأخيرة من أمام أبها والهلال والفتح ليحتل المركز 11 برصيد 6 نقاط.