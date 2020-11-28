العين يواصل انتفاضته بفوز قاتل على الرائد

واصل العين مسلسل انتصاراته بعد تحقيقه فوزه الثاني توالياً على حساب ضيفه الرائد 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سعود بالباحة، في المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

ونجح العين بتحقيق فوزه الثاني توالياً بعدما حقق فوزه التاريخي الأول في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على حساب ضمك.

ويدين العين بهذا الفوز لمهاجمه البرازيلي جيترسون، الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 90+1 بعد متابعته لتسديدة زميله الكرواتي فيليب براداريتش العائدة من العارضة ليسدد الكرة في الشباك.

وشهدت المباراة طرد المغربي محمد فوزير لاعب الرائد لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد العين الى 6 نقاط ليتقدم للمركز 11 مؤقتاً، وبقي الرائد على رصيده السابق 10 نقاط ليبقى في المركز 4 مؤقتاً.