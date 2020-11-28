رسمياً.. إقالة فيتوريا من تدريب النصر

أعلن نادي النصر السعودي، يوم الأحد، إقالة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق طيلة الفترة الماضية، وتواجده في المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري.

وقال صفوان السويكت، رئيس مجلس الإدارة، في حسابه الرسمي على "تويتر" : تسلمت تركة ثقيلة وتحملت المسؤولية في وقت صعب بدعم من رجالات النصر، ووفقنا الله بالحصول على ملعب خاص يليق بالنصر وجماهيره، وعملنا على تحقيق التوازن والإصلاح التدريجي مع الحفاظ على المكتسبات في ظروف صعبة وقاهرة، ولظروف المرحلة فقد قررنا إعادة هيكلة إدارة كرة القدم.

وأضاف: تقرر إنهاء عقد الجهاز الفني بقيادة فيتوريا بالتراضي، وتعيين مدرب شباب النصر ألين هورفات مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتا.

وحقق فيتوريا مع النصر لقب الدوري السعودي في موسم 2018-2019، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي 2020، وقاد الفريق أيضا إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لأول مرة.

وتولى المدرب البرتغالي قيادة النصر في يناير 2019، وخاض معهم 86 مباراة، وخسر مؤخرا لقب كأس الملك لموسم 2019-2020 أمام الهلال، كما فاز في مباراتين من مجموع 10 مواجهات في الدوري هذا الموسم، حيث تعادل مرتين وتعرض فريقه للهزيمة 6 مرات.