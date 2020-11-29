الأسترالي ديميتري يقود الوحدة إلى فوز صعب على الباطن

ضمّد الوحدة جراحه بعد فوزه الصعب أمام ضيفه الباطن 3-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين الوحدة بهذا الفوز لمتوسط ميدانه الأسترالي ديميتري بيتراتوس الذي سجّل "هاتريك" ليعيد فريقه إلى الانتصارات.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة حيث افتتح الباطن التسجيل بعد مرور 4 دقائق عن طريق مهاجمه البرتغالي فابيو آبرو الذي استغل تمريرة زميله الهولندي محمد الرياحي ليكمل الكرة في الشباك.

وانتظر الوحدة حتى الدقيقة 20 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها لاعبه الأسترالي ديميتري بيتراتوس بنجاح في شباك الباطن.

وفي الشوط الثاني، واصل الوحدة هجومه ونجح لاعبه ديميتري بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 54 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله أحمد عبده ليضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 86 نجح ديميتري بتسجيل الهدف الثالث لفريقه بعدما أكمل تمريرة زميله حسين العيسى بقدمه في شباك الباطن.

وعند الدقيقة 90 سجّل البرتغالي فابيو آبرو مهاجم الباطن الهدف الثاني لفريقه بعدما حول تمريرة زميله فهد الشمري برأسه في شباك الوحدة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 6 نقاط ليتقدم للمركز 13، في حين بقي الباطن على رصيده السابق 7 نقاط ليبقى في المركز التاسع.