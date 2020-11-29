  • مباشر
اللغة

الأسترالي ديميتري يقود الوحدة إلى فوز صعب على الباطن

EoAWgXGXEAI3NOW
ديميتري محتفلاً بأحد أهدافه

الأسترالي ديميتري يقود الوحدة إلى فوز صعب على الباطن

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

ضمّد الوحدة جراحه بعد فوزه الصعب أمام ضيفه الباطن 3-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين الوحدة بهذا الفوز لمتوسط ميدانه الأسترالي ديميتري بيتراتوس الذي سجّل "هاتريك" ليعيد فريقه إلى الانتصارات.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة حيث افتتح الباطن التسجيل بعد مرور 4 دقائق عن طريق مهاجمه البرتغالي فابيو آبرو الذي استغل تمريرة زميله الهولندي محمد الرياحي ليكمل الكرة في الشباك.

وانتظر الوحدة حتى الدقيقة 20 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها لاعبه الأسترالي ديميتري بيتراتوس بنجاح في شباك الباطن.

وفي الشوط الثاني، واصل الوحدة هجومه ونجح لاعبه ديميتري بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 54 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله أحمد عبده ليضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 86 نجح ديميتري بتسجيل الهدف الثالث لفريقه بعدما أكمل تمريرة زميله حسين العيسى بقدمه في شباك الباطن.

وعند الدقيقة 90 سجّل البرتغالي فابيو آبرو مهاجم الباطن الهدف الثاني لفريقه بعدما حول تمريرة زميله فهد الشمري برأسه في شباك الوحدة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 6 نقاط ليتقدم للمركز 13، في حين بقي الباطن على رصيده السابق 7 نقاط ليبقى في المركز التاسع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مدينة تحوّل اسمها لرمز هزيمة للجيش الألماني وهتلر مدينة تحوّل اسمها لرمز هزيمة للجيش الألماني وهتلر
خبراء: خبراء: "سبوتنيك في" أثبت فعاليته مقارنة بلقاحات كورونا الأخرى

الأكثر قراءة

طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر
هل فعلاً قتل ملتقط السيلفي مع جثة الأسطورة مارادونا؟ هل فعلاً قتل ملتقط السيلفي مع جثة الأسطورة مارادونا؟
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها
بعد تهديد ووعيد.. استسلام ابن خال بشار الأسد بعد تهديد ووعيد.. استسلام ابن خال بشار الأسد
"كبّلوهم وذبحوهم".. بوكو حرام تنحر 110 مزارعين بنيجيريا
مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر

قبل أن تذهب

ما الذي خسرته إيران من اغتيال محسن فخري زادة؟
ما الذي خسرته إيران من اغتيال محسن فخري زادة؟

اكتشف المزيد