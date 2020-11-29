  • مباشر
اللغة

السومة وميتريتا يمنحان أهلي جدة نقاط الفيصلي

ميتريتا الأهلي مصطفى ملائكة الفيصلي
الروماني ميتريتا سجل الهدف الثاني

السومة وميتريتا يمنحان أهلي جدة نقاط الفيصلي

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

استعاد أهلي جدة نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الفيصلي 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم الأهلي أداءً مميزاً خاصة في الشوط الأول بعدما فرض سيطرته وكان قريباً من افتتاح التسجيل حينما تلقى لاعبه الروماني ألكسندرو ميتريتا تمريرة من زميله السوري عمر السومة ليواجه المرمى ويسدد الكرة التي ذهبت نحو المرمى لتجد المدافع محمد قاسم الذي أبعدها من على خط المرمى.

وواصل الأهلي هجومه وتمكن مهاجمه عمر السومة من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 28 بعد تلقيه تمريرة من زميله ميتريتا ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتستقر في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي هجومه ونجح لاعبه ميتريتا بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 69 بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله الغاني صامويل أوسو ليسدد الكرة قوية لتسكن شباك الفيصلي.

وفي النصف ساعة الأخيرة كثّف الفيصلي هجومه وأهدر مهاجمه الرأس أخضري جوليو تافاريس هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي غيليرمي ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية نحو المرمى إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 90+5 سجّل مهاجم الفيصلي جوليو تافاريس هدف فريقه الوحيد عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 13 نقطة ليتقدم الى المركز الثالث وبفارق نقطة عن الشباب المتصدر، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 9 نقاط‫ ليبقى في المركز السابع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مدينة تحوّل اسمها لرمز هزيمة للجيش الألماني وهتلر مدينة تحوّل اسمها لرمز هزيمة للجيش الألماني وهتلر
خبراء: خبراء: "سبوتنيك في" أثبت فعاليته مقارنة بلقاحات كورونا الأخرى

الأكثر قراءة

طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر
هل فعلاً قتل ملتقط السيلفي مع جثة الأسطورة مارادونا؟ هل فعلاً قتل ملتقط السيلفي مع جثة الأسطورة مارادونا؟
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها
بعد تهديد ووعيد.. استسلام ابن خال بشار الأسد بعد تهديد ووعيد.. استسلام ابن خال بشار الأسد
"كبّلوهم وذبحوهم".. بوكو حرام تنحر 110 مزارعين بنيجيريا
مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر

قبل أن تذهب

ما الذي خسرته إيران من اغتيال محسن فخري زادة؟
ما الذي خسرته إيران من اغتيال محسن فخري زادة؟

اكتشف المزيد