السومة وميتريتا يمنحان أهلي جدة نقاط الفيصلي

استعاد أهلي جدة نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الفيصلي 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم الأهلي أداءً مميزاً خاصة في الشوط الأول بعدما فرض سيطرته وكان قريباً من افتتاح التسجيل حينما تلقى لاعبه الروماني ألكسندرو ميتريتا تمريرة من زميله السوري عمر السومة ليواجه المرمى ويسدد الكرة التي ذهبت نحو المرمى لتجد المدافع محمد قاسم الذي أبعدها من على خط المرمى.

وواصل الأهلي هجومه وتمكن مهاجمه عمر السومة من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 28 بعد تلقيه تمريرة من زميله ميتريتا ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتستقر في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي هجومه ونجح لاعبه ميتريتا بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 69 بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله الغاني صامويل أوسو ليسدد الكرة قوية لتسكن شباك الفيصلي.

وفي النصف ساعة الأخيرة كثّف الفيصلي هجومه وأهدر مهاجمه الرأس أخضري جوليو تافاريس هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي غيليرمي ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية نحو المرمى إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 90+5 سجّل مهاجم الفيصلي جوليو تافاريس هدف فريقه الوحيد عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 13 نقطة ليتقدم الى المركز الثالث وبفارق نقطة عن الشباب المتصدر، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 9 نقاط‫ ليبقى في المركز السابع.