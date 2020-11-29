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برونو: لم أتسلم رواتبي.. وعلاقتي مع الاتحاد انتهت

برونو أوفيني
برونو لعب لمدة نصف موسم مع الاتحاد

برونو: لم أتسلم رواتبي.. وعلاقتي مع الاتحاد انتهت

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العربية.نت

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أعلن البرازيلي برونو أوفيني مدافع اتحاد جدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انتهاء علاقته الرسمية بناديه، بسبب عدم دفع رواتبه.

وكان أوفيني قد انضم إلى اتحاد جدة في منتصف الموسم الماضي قادماً من فريق الوكرة القطري بعقد يمتد لموسمين ونصف.

ولم يجد برونو مكاناً له في تشكيلة الاتحاد هذا الموسم بقيادة مواطنه البرازيلي فابيو كاريلي، الذي استبعده بعد التعاقد مع المدافع المصري أحمد حجازي.

وقال المدافع البرازيلي عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": اليوم أنهيت علاقتي مع الاتحاد لعدم دفع الرواتب، كانت مشكلة المدفوعات تحدث طوال الوقت الذي أمضيته هناك، وأدركت أنا وعائلتي أنها كانت كافية. لعبت ما يقرب من عام في هذا النادي العملاق.

وأضاف برونو أنه عانى من الكثير من المشاكل الإدارية ووصف بأن ما يحدث خارج الملعب بـ"الرهيب"، وقال: "مع الكثير من المشاكل الإدارية إلى جانب السيناريو الرهيب خارج الملعب، كنت دائمًا أبذل قصارى جهدي للفريق لتحقيق الأهداف.


وأكد برونو بأنه لن ينسى تجربته في السعودية، إذ قال: أمضيت خمس سنوات تقريبًا في اللعب في المملكة العربية السعودية، أود أن أشكر كل الناس لكونهم لطفاء معي ومع عائلتي في المملكة، ولن أنسى ذلك أبدًا. حان الوقت للانتقال إلى التحدي التالي في حياتي المهنية.

وسبق لبرونو أن لعب مع نادي النصر منذ عام 2016 وحتى عام 2019 ونجح بالتتويج مع الفريق بلقب الدوري في آخر موسم له.

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