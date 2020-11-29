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فهد بن نافل: بيئة الهلال وراء تحقيق الثلاثية التاريخية

فهد بن نافل: بيئة الهلال وراء تحقيق الثلاثية التاريخية

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العربية. نت ، الرياض: نايف الثقيل

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أكد رئيس الهلال فهد بن نافل على مواصلتهم العمل لتحقيق المزيد من البطولات، واصفاً بيئة الهلال بالمناسبة والمميزة.

وقال بعد تتويج فريقه بكأس الملك: كنت عازم منذ إعلان رئاستي أن أساهم في إبقاء بيئة الهلال لتكون مناسبة، وكنا عائلة وحدة وهذا ما حقق الثلاثية التاريخية.

وطمأن بن نافل جماهير ناديه على مستقبل الفريق، موضحا: جماهير الهلال دائماً تطلب البطولات والمنصات وهذا ما يجعلنا نعمل ونؤمن كل ما يحتاجه الفريق من تعاقدات تكون مدروسه ومفيده، وأتوقع أننا قمنا بتعاقدات مميزة هذا الموسم فادت الفريق، وأيضاً نحن نهتم بالفئات السنية وأتوقع أن تسنح الفرصة لكثير من اللاعبين الشبان.

وأشاد رئيس الهلال بمستوى الحارس حبيب الوطيان، وأضاف: كان لدينا حسن اختيار لحبيب وتميزه في المواجهتين دليل نجوميته وأتوقع للوطيان أن يكون بارز مع المنتخب السعودي ومع نادي الهلال.

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