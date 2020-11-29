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مواجهة التعاون والاتفاق تنتهي بالتعادل

الاتفاق التعاون عبدالله آل سالم
عبدالله آل سالم مهاجم الاتفاق في محاولة تجاه مرمى أصحاب الأرض

مواجهة التعاون والاتفاق تنتهي بالتعادل

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الرياض - فيصل الحربي

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تعادل التعاون أمام ضيفه الاتفاق 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل التعاون أداءه الجيّد هذا الموسم والذي لم يعرف فيه الفريق طعم الخسارة سوى مرة واحدة كانت أمام القادسية في حين انتصر في مباراتين وتعادل في 3 مباريات.

وفي المقابل واصل الاتفاق نزيف النقاط والابتعاد عن نغمة الانتصارات للمرحلة الرابعة توالياً حيث خسر الفريق في آخر 3 مراحل.

وشهد الشوط الأول أفضلية للتعاون الذي انتظر حتى الدقيقة 13 حينما تمكن من افتتاح التسجيل عن طريق مدافع الاتفاق والذي حول عرضية الأسترالي ديوك بالخطأ في شباك فريقه.

وواصل التعاون هجومه وأهدر مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله علي النمر ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الجزائري رايس مبولحي الذي أبعدها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة تمكن السلوفاكي فيليب كيش لاعب الاتفاق من تسجيل هدف التعادل لفريقه عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني ظهر الاتفاق بصورة أفضل من مضيفه وكاد مهاجمه عبدالله السالم أن يسجل الهدف الثاني عقب تلقيه تمريرة من زميله السنغالي سليمان دوكارا ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 9 نقاط ليتقدم للمركز الثامن مؤقتاً، وارتفع رصيد الاتفاق إلى 7 نقاط ليبقى في المركز 11 مؤقتاً.

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