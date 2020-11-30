استقالة الحلافي.. وعبدالغني مديراً تنفيذياً لكرة القدم في النصر

أعلنت إدارة نادي النصر السعودي تعيين حسين عبدالغني لاعب الفريق السابق مديراً تنفيذياً لكرة القدم وذلك بعد استقالة عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على الفريق عقب خسارة نهائي كأس الملك يوم السبت أمام الهلال.

وبحسب خبرين نشرهما النادي الأصفر عبر حسابه الرسمي على "تويتر" فإن صفوان السويكت رئيس النادي وافق على استقالة الحلافي في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، وأصدر قراراً بتعيين حسين عبدالغني مديراً تنفيذياً لكرة القدم للنادي الذي يقبع في المركز قبل الأخير من ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



واستلم الحلافي مهمة الإشراف على الفريق أعقاب فوز صفوان السويكت بانتخابات الرئاسة صيف 2019، وبقي مسؤولاً عن فريق كرة القدم حتى الخسارة الأخيرة التي تلقاها النصر أمام الهلال في نهائي كأس الملك.

وقضى حسين عبدالغني 8 مواسم في نادي النصر بين عامي 2009 وحتى 2017، حقق خلالها بطولتي الدوري السعودي للمحترفين وكأس ولي العهد 2014.