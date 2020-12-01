أرقام "ديسمبر" تمنح الشباب الأفضلية أمام الاتحاد

يمني الشبابيون النفس في أن يواصل فريقهم تألقه خلال مواجهاته أمام اتحاد جدة في شهر ديسمبر، حينما يلاقيه على ملعب خالد بن سلطان بالعاصمة الرياض، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية، يوم الأربعاء.

وحقق الشباب أرقاماً مميزة في مواجهاته أمام الاتحاد خلال شهر ديسمبر، حيث ستكون هذه المواجهة رقم 16 التي تقام في آخر شهر من السنة الميلادية.

والتقى الشباب أمام الاتحاد 15 مرة في شهر ديسمبر بجميع المسابقات المحلية والخارجية، حيث انتصر في 8 مواجهات مقابل 4 انتصارات للاتحاد وتعادلا في 3 مناسبات.

وأقيمت أول مباراة بين الفريقين خلال شهر ديسمبر في عام 1974 حينما التقيا لحساب مسابقة الدوري التصنيفي وانتهى اللقاء للاتحاد بنتيجة 2-1.

وتوزعت مباريات الفريقين خلال شهر ديسمبر على 3 بطولات، حيث كان نصيب الدوري بجميع مسمياته منها 11 لقاء حيث كان نصيب كل فريق 4 انتصارات و3 تعادلات في مواجهتين.

في حين تقابل الفريقان لحساب كأس الأمير فيصل بن فهد "الاتحاد سابقاً" في 3 لقاءات انتهت جميعها بفوز الشباب، ومباراة وحيدة لحساب بطولة النخبة العربية وانتهت للشباب.

وسجّل الشباب في المواجهات الـ15 التي أقيمت خلال شهر ديسمبر 24 هدفاً، في حين سجّل الاتحاد 19 هدفاً، وكان آخر لقاءاتهما في دوري 2015-2016 وانتهى بفوز الاتحاد 2-1.