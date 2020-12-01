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الاتحاد يتفوق على الشباب في المواجهات الإقصائية

الشباب الاتحاد
من مباراة سابقة بين الفريقين

الاتحاد يتفوق على الشباب في المواجهات الإقصائية

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الرياض - فيصل الحربي

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يتطلع اتحاد جدة لمواصلة تفوقه أمام الشباب في المواجهات الإقصائية حينما يلاقيه يوم الأربعاء على ملعب الأمير خالد بن سلطان، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية.

ويتفوق الاتحاد على الشباب في المواجهات الإقصائية التي أقيمت بينهما بفارق 4 مباريات، إذ لعبا مواجهات خروج مغلوب في 5 مسابقات 3 منها محلية هي كأس الملك والدوري وكأس ولي العهد، وبطولتين خارجية والبطولة العربية والبطولة الآسيوية.

ولعب الفريقان 20 مباراة إقصائية كان نصيب الاتحاد منها 12 انتصارا، مقابل 8 انتصارات للشباب.

والتقى الفريقان في مواجهتهما الإقصائية لأول مرة في عام 1980 في نصف نهائي كأس الملك وانتصر الاتحاد على الشباب بثلاثية نظيفة، وفي الموسم الذي يليه تكررت مواجهتهما في كأس الملك لحساب الدور ثمن النهائي وانتصر الاتحاد بهدف نظيف.

وأكثر مسابقة التقى فيها الفريقان في مباريات هي كأس الملك بواقع 9 مباريات، والتقيا لحساب مسابقة الدوري في مواجهة وحيدة كانت في نهائي الدوري المشترك عام 1982 والتي انتهت اتحادية بهدف عبدالله غراب، و3 مباريات لحساب كأس ولي العهد ومثلها في مسابقة كأس الأمير فيصل بن فهد "الاتحاد سابقاً" ومثلها في دوري أبطال آسيا.

وسبق للفريقين أن تقابلا في بطولة الأندية العربية أبطال العرب التي أقيمت في جدة عام 1998 في الدور نصف النهائي، وانتصر الشباب 1-صفر، وخسر النهائي أمام فريق وداد تلمسان الجزائري 3-1.

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