تغريم مجموعة من لاعبي الهلال والنصر لعدم ارتداء الكمامة

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم بيتروس ونور الدين أمرابط وأيمن يحيى لاعبي النصر بالإضافة إلى محمد جحفلي ومحمد البريك لاعبي الهلال بسبب مخالفات، منها عدم ارتداء الكمامة الطبية والغياب عن منطقة اللقاءات السريعة بعد نهاية المباريات.

وفرضت لجنة الانضباط والأخلاق غرامة مالية قدرها ألف ريال سعودي على الرباعي بيتروس وأمرابط وجحفلي والبريك في مباراة الهلال والنصر ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم 23 نوفمبر بسبب عدم ارتداء الكمامة الطبية وذلك بحسب تقرير المراقب الصحي للمباراة.

وغرمت اللجنة بيتروس بـ20 ألف ريال سعودي، وأيمن يحيى بـ30 ألف ريال نظير امتناعهم عن الحضور إلى منطقة اللقاءات الإعلامية السريعة بعد نهاية المباراة التي خسرها فريقهما بهدفين دون رد أمام الهلال.

وتم تغريم الهلال والنصر والوحدة والشباب بـ10 آلاف ريال لكل فريق نظراً لتأخرهم بالنزول إلى ملعب المباراة في الشوط الثاني من مباراة الأول والثاني، والوحدة أمام التعاون، والشباب ضد الأهلي.

وقررت اللجنة إيقاف يوسف الجبلي لاعب الباطن مباراتين بما فيها الإيقاف التلقائي وتغريمه 20 ألف ريال نظراً لارتكابه سلوكاً مشيناً، وهي ذات العقوبة التي فرضت على منصور النجار لاعب القادسية الطرف الآخر في الحادثة.