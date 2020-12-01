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حسين عبدالغني يبدأ مهمته الجديدة مع النصر

حسين عبدالغني في تدريبات النصر يوم الثلاثاء

حسين عبدالغني يبدأ مهمته الجديدة مع النصر

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العربية.نت

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بدأ حسين عبدالغني، يوم الثلاثاء، مهامه مع نادي النصر بعد توليه منصب المدير التنفيذي لفريق كرة القدم.

وباشر اللاعب الدولي السابق الذي أعلن اعتزاله مؤخرا، مهامه في مران، يوم الثلاثاء، ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صوراً له مع اللاعبين.

وكان نادي النصر قد عين عبدالغني مديراً تنفيذياً لكرة القدم، بعد استقالة عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على الفريق، عقب خسارة نهائي كأس الملك أمام الهلال.

وقضى حسين عبدالغني 8 مواسم في نادي النصر بين عامي 2009 وحتى 2017، حقق خلالها بطولتي الدوري السعودي للمحترفين وكأس ولي العهد 2014.

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