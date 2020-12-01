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قائد الشباب ينافس نجوم أوروبا في تشكيلة "يويفا" المثالية

بانيغا
إيفر بانيغا نجم الشباب السعودي

قائد الشباب ينافس نجوم أوروبا في تشكيلة "يويفا" المثالية

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العربية.نت

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم الثلاثاء، عن قائمة المرشحين للدخول في قائمة الفريق المثالي لعام 2020، والتي شهدت تواجد إيفر بانيغا، قائد فريق الشباب السعودي.

وضمت قائمة المرشحين 50 لاعبا من كبرى الدوريات الأوروبية، وتم وضع بانيغا ضمن قائمة أفضل 15 لاعب وسط في أوروبا.

وفاز الأرجنتيني بانيغا بالنسخة الأخيرة للدوري الأوروبي مع إشبيلية الإسباني، قبل انتقاله إلى الدوري السعودي.

وجاء ترشيح اللاعبين من قبل اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الأوروبي بناء على أداء اللاعبين في مسابقات "يويفا" والاتحادات المحلية خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر في 2020.

ومن أبرز اللاعبين الذين ينافسهم بانيغا "32 عاما" في خط الوسط، كيفين دي بروين "مانشستر سيتي" وتوماس مولر وتياغو ألكانترا "بايرن ميونخ" وجوردان هندرسون "ليفربول" وبرونو فرنانديز "مانشستر يونايتد.

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