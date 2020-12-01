قمة بين الشباب واتحاد جدة في نصف نهائي البطولة العربية

سيكون ملعب الأمير خالد بن سلطان بالعاصمة السعودية الرياض مسرحاً لقمة سعودية تجمع الشباب أمام ضيفه اتحاد جدة، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية.

وتوقفت البطولة قرابة 10 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل أن يقرر الاتحاد العربي لكرة القدم استئنافها مجدداً، حيث تبقت مواجهتا الشباب واتحاد جدة، بالإضافة إلى مواجهة الإياب بين الرجاء البيضاوي المغربي والإسماعيلي المصري، علماً بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الأخير بهدف نظيف.

وجاء توقف المسابقة لصالح الفريقين اللذين لم يقدما المستوى المأمول منهما في الموسم الماضي بكافة المسابقات بعكس هذا الموسم.

وقدّم الشباب أداءً مميزاً هذا الموسم، إذ يتصدر ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مؤقتاً، وبفارق نقطة عن وصيفه الهلال والذي سيواجه الفتح يوم الخميس المقبل في ختام المرحلة السادسة.

ويتطلع الشباب لمواصلة نجاحاته حيث يبحث الفريق عن لقبٍ غاب عن الفريق في السنوات كانت قبل 6 سنوات حينما توج بكأس السوبر السعودي عام 2014.

وأكمل الشباب استعداده بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو كايشينيا وبجاهزية جميع لاعبيه باستثناء البرتغالي فابيو مارتينيز الذي سيواصل غيابه للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة.

ولم يعلن مدرب الشباب حتى الآن الخماسي الأجنبي الذي سيشارك في اللقاء من قائمة لاعبيه والتي يتواجد فيها الأرجنتيني إيفر بانيغا ومواطنه كريستيان غوانكا والمدافع التشيلي ليتشنوفسكي والسنغالي ماخيتي ديوب ومواطنه ألفريد ندياي والحارس الليتواني آرلايوسكايس.

ووصل الشباب إلى هذا الدور عقب فوزه على شبيبة الساورة الجزائري في دور 32 ذهاباً وإياباً 3-1 و2-صفر على التوالي، وتخطى شباب الأردن الأردني في الدور ثمن النهائي بفوزه ذهاباً 1-صفر، وتعادلا إياباً 1-1، وفي الدور ربع النهائي واجه الشرطة العراقي واكتسحه ذهاباً 6-صفر، وفاز في الاياب بهدف نظيف.

وفي المقابل يبحث الاتحاد عن الخروج بنتيجةٍ وإبقاء الأمور في في صالحه بلقاء الإياب والذي سيقام على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، يوم 4 يناير من العام الجديد.

وقدّم الاتحاد أداءً جيداً هذا الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعكس الموسمين الماضيين والذي عانى فيهما الفريق وكان قريباً من الهبوط الى آخر مرحلة، حيث أنه يحتل الآن المركز السادس برصيد 9 نقاط بعد مرور 6 مراحل.

واختار البرازيلي فابيو كاريلي 5 لاعبين أجانب لخوض اللقاء وهم الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي ومواطنيه رومارينيو وبرونو هنريكي والمدافع المصري أحمد حجازي واللاعب الرأس أخضري رودريغيز.

ووصل الاتحاد إلى هذا الدور عقب تجاوزه العهد اللبناني في دور 32 بفوزه ذهاباً بثلاثية نظيفة وتعادلا سلبياً في مواجهة الإياب، وفي الدور ثمن النهائي تخطى الاتحاد نظيره الوصل الاماراتي بفوزه ذهاباً وإياباً بنتيجةٍ واحدة 2-صفر، وفي الدور ربع النهائي خاض الاتحاد مواجهة قوية أمام أولمبيك آسفي المغربي وتعادلا ذهاباً 1-1، وحسم الاتحاد لقاء الإياب بهدف نظيف.