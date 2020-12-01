كايشينا: هدفنا تحقيق اللقب الغائب منذ 20 عاماً

أكد بيدرو كايشينا، مدرب فريق الشباب السعودي، أن فريقه عازم على استعادة لقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال الغائب عن خزينة النادي منذ 20 عاما.

ويلتقي الشباب مع مواطنه الاتحاد مساء الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة.

وفي المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، قال مدرب الشباب إن فريقه بصدد خوض لقاء قوي للغاية، مشيرا إلى أنهم سيخوضون شوطا أول، ولن يتم حسم التأهل إلا بعد لقاء العودة.

وأردف: الشباب يريد تحقيق البطولة بعد غيابها عنا منذ 20 عاما. تفكيرنا الآن ينصب على حصد اللقب.

وأكمل: لدينا لاعبون محترفون على مستوى مرتفع، الشباب فريق كبير ويقابل خصما كبيرا أيضا، ليس لدي أي ضغوط ولكني أبحث عن اللقب.

من جانبه، قال لاعب الشباب عبدالله الشامخ إن تركيز فريقه ينصب على اللقب منذ الموسم الماضي، مشيرا إلى أن: الاتحاد فريق كبير. سنخوض الشوط الأول في الرياض ونبحث عن نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة بعد شهر واحد من الآن.

في المقابل، غاب فابيو كاريلي مدرب فريق الاتحاد عن المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة.