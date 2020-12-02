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النصر يواجه أبها بهدف إيقاف مسلسل الخسائر

أحمد موسى النصر أبها
النيجيري أحمد موسى في مباراة الفريقين الموسم الماضي

النصر يواجه أبها بهدف إيقاف مسلسل الخسائر

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الرياض - فيصل الحربي

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يبحث النصر عن تضميد جراحه وإيقاف مسلسل الخسائر حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة في الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعانى النصر كثيراً هذا الموسم بعد البداية المتعثرة في الخمس مراحل الأولى، حيث خسر 4 مباريات وفاز في مواجهة وحيدة وهي أسوأ بداية في تاريخه بالدوري.

وسيدخل البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر اللقاء بضغوطاتٍ كبيرة، حيث يواجه خطر الإقالة عقب الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها من قبل أنصار ناديه عقب خسارته أمام الهلال في مباراتين متتاليتين في الدوري ونهائي الكأس، كما استقال عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على فريق كرة القدم مطلع الأسبوع الجاري، وعين صفوان السويكت رئيس النادي اللاعب السابق حسين عبدالغني مديراً تنفيذياً لكرة القدم في النادي.

وفي المقابل يأمل أبها في تحسين مستواه الذي تراجع في المرحلتين السابقتين بعد تلقيه خسارتين متتاليتين أمام فريقي الباطن والرائد.

وجمع أبها 4 نقاطٍ حتى من تعادله أمام الهلال وفوزه على الاتفاق ليحتل المركز 14 وبفارق 3 نقاط عن جاره ضمك متذيل الترتيب.

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