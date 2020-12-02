الهلال يسعى لاستعادة صدارته أمام الفتح

يسعى الهلال المتوج بلقب بطل كأس الملك مؤخراً، لاستعادة الصدارة حينما يستضيف الفتح على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض في ختام المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الهلال المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة عقب تحقيقه لقب كأس الملك بفوزه على غريمه التقليدي النصر 2-1 يوم السبت الماضي ليكمل ثلاثية تاريخية، وهي دوري أبطال آسيا، دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وأخيراً كأس الملك.

وكان الهلال قد تفوق على غريمه التقليدي النصر في المرحلة السابقة بفوزه بثنائية نظيفة عززت صدارته للدوري، ويدخل المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة عن الشباب المتصدر.

وفي المقابل يتطلع الفتح لمواصلة مستوياته المميزة التي يقدمها هذا الموسم والتي كان آخرها فوزه أمام مضيفه الاتفاق برباعية نظيفة في المرحلة الماضية ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الرابع.