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تعادل الشباب والاتحاد.. والحسم يتأجل إلى مباراة الإياب

أحمد حجازي اتحاد جدة الشباب
المصري حجازي يبعد كرة من أمام مرمى اتحاد جدة

تعادل الشباب والاتحاد.. والحسم يتأجل إلى مباراة الإياب

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الرياض - فيصل الحربي

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خرج اتحاد جدة بتعادلٍ ثمين من أمام مضيفه الشباب في المواجهة التي انتهت 2-2 واحتضنها ملعب الأمير خالد بن سلطان بالعاصمة الرياض، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأبطال.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة بعدما تقاسم الفريقان السيطرة التي مالت للاتحاد في الشوط الثاني، في حين كانت الأفضلية للمضيف في الشوط الثاني.

واحتاج الاتحاد 11 دقيقة حتى تمكن مهاجمه البرازيلي رومارينيو من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله غاري رودريغيز ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

ورد الشباب وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل بعدما تلقى لاعبه نواف العابد كرةً من دفاع الاتحاد ليسددها قوية إلا أنها اعتلت العارضة.

وفي الشوط الثاني فرض الشباب سيطرته وتمكن مهاجمه الأرجنتيني كريستيان غوانكا من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 49 بعدما أكمل تمريرة زميله عبدالله الحمدان بقدمه في شباك الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي.

وواصل الشباب هجومه وسنحت له فرصة تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 55 بعد حصوله على ركلة جزاء، ليتقدم لها الأرجنتيني بانيغا ويسددها في أحضان الحارس غروهي.

وكثّف الشباب هجومه وتمكن مدافعه التشيلي إيغور ليتشنوفسكي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقك 79 بعدما أكمل تمريرة زميله السنغالي ألفريد ندياي بقدمه في شباك الاتحاد.

وانتظر الاتحاد دقيقتين فقط حتى تمكن لاعبه غاري رودريغيز من تسجيل هدف التعادل بعد متابعته لتسديدة زميله البرازيلي برونو هنريكي العائدة من الحارس ليضعها في الشباك الخالية.

وسيقام لقاء الإياب يوم 4 يناير المقبل على استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة.

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