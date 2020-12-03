أبها يأخذ نصيبه من النصر ويلحق به الخسارة الخامسة

استعاد أبها نغمة الانتصارات بعدما عمّق جراح النصر بفوزه عليه 2-1، في المواجهة التي احتضنها مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، ضمن المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وشهد الشوط الأول سيطرة نصراوية مطلقة حيث كان قريباً من افتتاح التسجيل مبكراً حينما تلقى مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله تمريرة مميزة من زميله علي الحسن ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل النصر هجومه وأهدر لاعبه المغربي نور الدين مرابط هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله أيمن يحيى الذي وضعه أمام المرمى ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالعالي المحمدي الذي أبعدها بصعوبة.

وكثّف النصر هجومه ونجح لاعبه أيمن يحيى بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 19 بعد متابعته لتسديدة زميله خالد الغنّام العائدة من القائم ليضع الكرة في الشباك.

ورد أبها سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما تلقى مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ تمريرة مميزة من زميله التونسي سعد بقير لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الأسترالي براند جونز الذي أبعدها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفاً محققاً عقب تلقيه عرضية مميزة من زميله أيمن يحيى ليحول الكرة بقدمه خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وأهدر لاعبه خالد الغنّام هدفاً محققاً عقب تلقيه عرضية من زميله سطان الغنّام ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد أبها سريعاً بعدما تمكن مهاجمه السويدي ستراندبيرغ من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 57 بعدما حول عرضية زميله صالح العمري بقدمه في شباك النصر.

وواصل أبها هجومه وتمكن مهاجمه السويدي ستراندبيرغ من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 69 بعد تلقيه تمريرة من زميله ساري عمرو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 90 سنحت للنصر فرصة تسجيل هدف التعادل حينما حصل على ركلة جزاء، ليتقدم لها المغربي حمدالله ويسددها خارج الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها إلى 7 نقاط ليتقدم للمركز 11 وبقي النصر على رصيده السابق 3 نقاط ليبقى في المركز قبل الأخير.