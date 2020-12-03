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صحف البرتغال: فيتوريا "يغرق" في الدوري السعودي

روي فيتوريا
المدرب البرتغالي روي فيتوريا بات تحت الضغط

صحف البرتغال: فيتوريا "يغرق" في الدوري السعودي

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العربية. نت

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سلطت الصحف البرتغالية الضوء على مواطنها روي فيتوريا، مدرب النصر، الذي يعاني مع فريقه في منافسات الدوري السعودي، ويتواجد في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.

وتعرض النصر للهزيمة الخامسة في أول 6 جولات في الدوري، بعدما خسر أمام أبها بهدفين لهدف، يوم الخميس، ليقبع في المركز الـ 15 برصيد 3 نقاط.

صحيفة "سابو" البرتغالية
صحيفة "سابو" البرتغالية

وعنون موقع صحيفة "سابو" خبر الهزيمة الخامسة بـ: النصر يخسر مجددا بقيادة روي، وفيتوريا يغرق في الدوري السعودي، وأضافت الصحيفة: تكبد فيتوريا خامس هزيمة له في ست مباريات بالدوري، هذه المرة خسر أمام أبها صاحب المركز الـ 11، ويحتل النصر المركز قبل الأخير، حيث سجل 5 أهداف فقط واستقبل 9.

صورة ضوئية من موقع "أبولا"
صورة ضوئية من موقع "أبولا"

بينما ذكرت صحيفة "أبولا" عبر موقعها الإلكتروني: روي فيتوريا يتلقى الهزيمة الخامسة من ست مواجهات، ويحتل فريقه المركز قبل الأخير بفوز واحد فقط، وهي ذات البطولة التي حقق لقبها المدرب البرتغالي في موسمه الأول، وحل وصيفا بالنسخة الماضية.

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